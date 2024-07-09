علاء نبيل يوبخ مدربي منتخبات الكرة النسائية بسبب خناقات السوشيال ميديا

عقد علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة المصري، المشرف على قطاع الكرة النسائية داخل الجبلاية، اجتماعا مع الأجهزة الفنية لمنتخبي الكرة النسائية الأول والشابات.

وخلال الجلسة قام علاء نبيل بتوجيه اللوم والتوبيخ لأعضاء الأجهزة الفنية لمنتخبي الكرة النسائية للكبار والشابات، بعدما شاهده من مشادات وتراشق بينهم وبعض المدربات من خارج الجهاز الفني الذين لم يشملهم التعيين بالمنتخبات النسائية على صفحات الكرة النسائية بمواقع السوشيال ميديا.

وحذر علاء نبيل من تورط أي عضو أو عضوة في الأجهزة الفنية لمنتخبات الكرة النسائية في هذه المعارك على صفحات السوشيال ميديا، مهددا بأن مصيره سيكون الاستبعاد من وظيفته.

منتخب الكرة النسائية، فيتو

تكليف علاء نبيل بالإشراف على منتخب الكرة النسائية

وقرر اتحاد الكرة تكليف علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، بالإشراف على كل ما يتعلق بمنتخب الكرة النسائية ومنحه كافة الصلاحيات بشأن التشاور مع الجهاز الفني في المعسكرات وخطة المنتخب القادمة وإبعاد أي عنصر من أعضاء الاتحاد عن المنتخبات، فيما عدا المنتخب الأولمبي الذي مازال يشرف عليه محمد بركات عضو المجلس.

محمد بركات يعتبر عضو الاتحاد الوحيد الذي مازال مشرفا على المنتخب خاصة لارتباط الفراعنة بخوض أوليمبياد باريس 2024، وفور انتهاء الدورة الأولمبية ستنتهي مهمته مع المنتخب.

تشكيل الجهاز الفني للكرة النسائية

ويقود الجهاز الفني أميرة يوسف ويعاونها كل من آيات مرتضى، مدرب عام، ونورهان صبحي، مدرب مساعد ومخطط أحمال، وأمجد خاطر مدربًا لحراس المرمى.

أميرة يوسف حصلت على رخصة التدريب CAF A خلال الدورة التي أقامها اتحاد الكرة المصري في العام الماضي وهي أحد الاشتراطات لتدريب المنتخبات.