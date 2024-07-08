الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد فتح الرخصة D لمدربات الكرة النسائية

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

 تقرر فتح باب التقديم للرخصة D  لمدربات الكرة النسائية، يوم 21 يوليو الجاري على أن يتم إستلام الأوراق بالإدارة الفنية بمقر اتحاد الكرة بمشروع الهدف بالسادس من أكتوبر.

ومن ناحيته أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة، أن دينا الرفاعي عضو الجبلاية، مازالت المشرفة على منتخبات الكرة النسائية.

وقال جمال علام في تصريحات خاصة: “دينا الرفاعي مازالت مشرفة على منتخبات الكرة النسائية على أن يتولى الكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، الإشراف على الأمور الفنية للمنتخبات”.

تكليف علاء نبيل بالإشراف على منتخب الكرة النسائية

وقرر اتحاد الكرة تكليف علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، بالإشراف على كل ما يتعلق بمنتخب الكرة النسائية ومنحه كافة الصلاحيات بشأن التشاور مع الجهاز الفني في المعسكرات وخطة المنتخب القادمة.

تشكيل الجهاز الفني للكرة النسائية 

واعلن اتحاد الكرة تولي أميرة يوسف مديرا فنيا لمنتخب الكرة النسائية تحت 20 عاما، ويعاونها كل من آيات مرتضى، مدرب عام، ونورهان صبحي، مدرب مساعد ومخطط أحمال، وأمجد خاطر مدربًا لحراس المرمى.

أميرة يوسف حصلت على رخصة التدريب CAF A خلال الدورة التي أقامها اتحاد الكرة المصري في العام الماضي وهي أحد الاشتراطات لتدريب المنتخبات.

ويعقد علاء نبيل، المدير الفني لاتحاد الكرة، اجتماعًا مع الجهاز الفني لتحديد برنامج عمل منتخب الكرة النسائية في المرحلة المُقبلة.

اتحاد الكرة يبحث إطلاق اسم أحمد رفعت على النسخة الحالية من الدوري

أشرف صبحي يكشف موعد انتخابات اتحاد الكرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اتحاد الكرة الرخصة D مدربات الكرة النسائية اخبار الكرة النسائية اخبار اتحاد الكرة

مواد متعلقة

مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري (بث مباشر)

جوميز يطلب ضم لاعبين لتدعيم دفاع الزمالك، تعرف عليهما

الزمالك يكشف عن قيمة زيادة التجديد السنوي للأعضاء

قرار جديد من جوميز بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي بالدوري

أول تعليق من جوميز عقب فوز الزمالك على الإسماعيلي

ثنائي الزمالك يخضع لكشف منشطات عقب مباراة الإسماعيلي

عبد الله السعيد ثالث هدافي الدوري الممتاز عبر التاريخ

عبد الله السعيد رجل مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري الممتاز

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري الممتاز

أول رد فعل من محمد رمضان بعد واقعة الصفع بالساحل الشمالي

احترم الميت ووجع أسرته، خالد بيومي يفتح النار على وليد دعبس

بيراميدز يكتسح الاتحاد برباعية ويبتعد بصدارة الدوري المصري (صور)

مدبولي يكشف خطة حل أزمة كثافة الطلاب في الفصول بالمدارس

العويس تتراجع جنيهين، تعرف على أسعار 18 نوعًا من المانجو بالأسواق

منافع الأنعام، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآيتين (79-80) من سورة غافر

لا داعي لاستخراج الجثمان، لجنة طبية تراجع فحوصات وبروتوكول علاج اللاعب أحمد رفعت قبل وفاته

منوعات

المزيد

مصرع شخص وإصابة آخر جراء موجة حر غير مسبوقة بالولايات المتحدة

طائرة بريطانية تتعرض لصاعقة قوية أثناء تحليقها (فيديو)

مصور فلكي يلتقط صورا مفصلة بشكل مذهل للشمس من فناء منزله (فيديو)

أصغر ثنائي يسافر حول العالم على متن دراجة نارية

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر اليورو بعد تراجعه أمام الجنيه بالبنك المركزي بختام تعاملات اليوم الإثنين؟

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الاثنين

العويس تتراجع جنيهين، تعرف على أسعار 18 نوعًا من المانجو بالأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

المزيد
ads

انفوجراف

تشكيل اللجنة البرلمانية الخاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منافع الأنعام، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآيتين (79-80) من سورة غافر

أسامة قابيل: أهم الدروس التي نتعلمها من هجرة النبي أن يكون لنا وقفة مع النفس

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الأدلة على وحدانية الله عز وجل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية