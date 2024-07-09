حزب الوفد يعلن هوية المتورطين في فيديو صفقة الآثار (فيديو)

فيديو صفقة الآثار، قال الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، إن رئيس الحزب أمر بفتح تحقيق عاجل مع عضوي الوفد الذين ظهرا في فيديو صفقة الآثار.

منع المتهمين في فيديو صفقة الآثار من دخول الحزب

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": أصدرنا كلجنة تنظيم مركزي قرارا بمنع المتهمين في فيديو صفقة الآثار من دخول الحزب ووقف عضويتهما بحزب الوفد لحين التوصل إلى قرار نهائي بشأنهما غدا.

هوية المتهمين في قضية صفقة الآثار

وأكد: العضوان اللذان ظهرا في فيديو صفقة الآثار يحملان العضوية العادية وهما اللواء سفير نور وعبد الوهاب محفوظ وشخص ثالث توفى منذ عام، وتم التعرف على هويتهم بعد فحص الفيديو.

موعد تصوير فيديو صفقة الآثار

وأوضح ياسر الهضيبي: الفيديو الخاص بصفقة الآثار قديم وتم تصويره من عام.