الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لطلائع الجيش بالدوري الممتاز

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء، تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة، بعد خوض مباراة الإسماعيلي يوم الأحد الماضي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.

جوميز يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك

وبدأ المران، بعقد جلسة بين الجهاز الفني واللاعبين، تحدث فيها المدرب البرتغالي عن بعض الأمور الفنية التي حدثت في مباراة الإسماعيلي الأخيرة.

وطالب جوزيه جوميز من اللاعبين، مواصلة التدريب بقوة والتركيز استعدادًا للمباريات المقبلة.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الـ16 للدوري الممتاز.

ويواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية، في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والطلائع في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والطلائع في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.