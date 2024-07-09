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رياضة

يورو 2024، موقف هاري كين من المشاركة مع إنجلترا ضد هولندا

كين
كين

خاض لاعبو المنتخب الإنجليزي، مرانهم الأخير قبل مواجهة المنتخب الهولندي في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".


ويستعد الأسود الثلاثة، بقيادة مدربه جاريث ساوثجيت، لخوض المباراة الثالثة له في الدور قبل النهائي في آخر 4 بطولات كبرى، حيث يسعى الفريق للتأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه بعيدًا عن أرضه.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي بنظيره الهولندي، الذي يدربه رونالد كومان، في دورتموند.

موقف هاري كين 

وتدرب الـ26 لاعبًا المتواجدين بقائمة المنتخب الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، قبل السفر من مقر إقامة الفريق في بلانكنهاين.

كان هاري كين من بين اللاعبين الذين شاركوا في المران، بعدما تم استبداله خلال الوقت الإضافي لمباراة دور الثمانية التي أقيمت السبت الماضي أمام المنتخب السويسري، بعد اصطدامه بمقاعد البدلاء ليتأكد جاهزيته للمباراة 

وشارك لوك شاو للمرة الأولى منذ منتصف فبراير في المباراة التي انتهت بركلات الترجيح، وأكد على جاهزيته للمشاركة كأساسي في المباراة التي ستقام غدًا.

 

 

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