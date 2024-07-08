يورو 2024، ديشامب يكشف أقوى لاعب في منتخب إسبانيا

حدد ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، نقاط القوة لدى منافسه إسبانيا قبل لقاء الفريقين، غدا الثلاثاء، في نصف نهائي كأس أمم أوروبا - يورو 2024.

ديشامب يكشف أفضل لاعب في إسبانيا

وقال ديشامب في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين بألمانيا: "جميع الفرق الإسبانية تتميز بقدرة كبيرة على الاستحواذ، وخط الوسط نقطة قوة خاصة رودري".

وأضاف: "إسبانيا الفريق الأكثر استحواذا على الكرة وأفضل فريق نال إعجاب الجميع".

وأشار: "لامين يامال ونيكو ويليامز لاعبان بمواصفات مختلفة، ويمنحان إسبانيا قوة إضافية مقارنة بباقي الفرق مع مزيد من الأداء الهجومي المباشر على المرمى".

يذكر أن 3 أهداف مسجلة تجعل فرنسا أقل فريق أحرز أهدافًا بين رباعي نصف نهائي اليورو، مع الأخذ في الاعتبار أن أي منها لم يأتِ من هجمة منظمة، فأحد الأهداف من ركلة جزاء، و2 الآخرين بالنيران الصديقة.