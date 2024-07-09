مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة نصف النهائي بـ يورو 2024

تقام اليوم الثلاثاء، مباراة واحدة في نصف نهائي كأس أمم أوروبا - يورو 2024، والتي تقام في ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو الحالي ومباراة في كوبا أمريكا 2024، بين منتخبي الأرجنتين وكندا في نصف نهائي البطولة.

نصف نهائي يورو 2024

فرنسا مع إسبانيا 10 مساء - beIN Sports HD 1 Max.

الأرجنتين x كندا - 03:00 فجر الأربعاء.