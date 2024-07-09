مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة نصف النهائي بـ يورو 2024
تقام اليوم الثلاثاء، مباراة واحدة في نصف نهائي كأس أمم أوروبا - يورو 2024، والتي تقام في ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو الحالي ومباراة في كوبا أمريكا 2024، بين منتخبي الأرجنتين وكندا في نصف نهائي البطولة.
نصف نهائي يورو 2024
فرنسا مع إسبانيا 10 مساء - beIN Sports HD 1 Max.
الأرجنتين x كندا - 03:00 فجر الأربعاء.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.