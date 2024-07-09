البابا تواضروس يطيب رفات القديس الأنبا بيشوي في وادي النطرون

طَيَّبَ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، جسد القديس الأنبا بيشوي، بديره بوادي النطرون، وذلك بمناسبة عيده الذي تحتفل به الكنيسة القبطية يوم الاثنين المقبل الموافق ١٥ يوليو.

ووصل قداسة البابا تواضروس الثاني إلى الدير واستقبله نيافة الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس الدير وعدد من الآباء الأساقفة ومجمع رهبان الدير.

وصلى قداسة البابا تواضروس الثاني صلاة الشكر، قبل أن يبدأ في طقس تطييب الأنبوبة التي تحوي جسد القديس الأنبا بيشوي، الذي تصفه الكنيسة في صلواتها بـ "الرجل الكامل الذي غسل رجلي مخلصنا الصالح".

البابا تواضروس يتابع الخدمة في الولايات المتحدة مع الأنبا جابرييل

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا جابرييل الأسقف العام والنائب البابوي بنيوچيرسي، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا جابرييل ناقش مع قداسة البابا تواضروس بعض الموضوعات الخاصة بخدمة نيافته الرعوية في الولايات المتحدة الأمريكية.