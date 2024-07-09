تصل لـ 90%، الأرصاد الجوية تعلن نسب الرطوبة غدا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة شديدة الحرارة غدا، حيث ترتفع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس.



وكشفت الأرصاد الجوية عن نسبة الرطوبة غدا والتى جاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى ليلا: 80

القاهرة الكبرى نهارا: 25

الوجه البحري ومدن القناة ليلا: 85

الوجه البحري ومدن القناة نهارا: 40

السواحل الشمالية الغربية ليلا: 90

السواحل الشمالية الغربية نهارا: 55

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ليلا: 90

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء نهارا: 55

سلاسل جبال الأحمر وجنوب سيناء نهارا: 60

سلاسل جبال الأحمر وجنوب سيناء ليلا: 30

شمال الصعيد ليلا: 60

شمال الصعيد نهارا: 20

جنوب الصعيد ليلا: 35

جنوب الصعيد نهارا:15

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأربعاء، ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا معتدل رطب ليلا على أغلب الأنحاء.



الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل رطب ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة رطب ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

