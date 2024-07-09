في جولة مفاجئة بمستشفى الفيوم، نائب وزير الصحة تشدد على الصيانة الدورية لحضانات حديثي الولادة

قامت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، بجولة تفقدية، بمستشفى الفيوم العام، بمحافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن خطة الوزارة، لضمان كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ووفقا لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لنواب الوزير بالمتابعة الميدانية المستمرة للمنظومة الصحية.

وحدات رعاية حديثي الولادة

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير تفقدت وحدات رعاية حديثي الولادة، والحضانات، وقسم النساء والتوليد، والرعاية المركزة، وأوصت بالاهتمام بعمل ملف طبي لكل مريض.

وأوضح «عبد الغفار»، أن نائب الوزير، تفقدت قسم الحضانات، وأوصت بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل الصيانة الدورية للحضانات، وضرورة تجهيز القسم بالاحتياجات اللازمة وتوفير كافة الأدوات والمستلزمات للحضانات، مضيفا أن نائب الوزير انتقدت عدم اهتمام مسئولي القسم بتوفير فرصة للرضاعة الطبيعية داخل الحضانات، والاعتماد على الألبان الصناعية.

وأضاف «عبد الغفار» أن الدكتورة عبلة الألفي، انتقدت تعطل أحد الأجهزة خلال تفقدها لكشك الولادة، والذي تم تشغيله خلال تواجدها بالمستشفى بعد توفير المستلزمات، كما حرصت على التحدث مع أعضاء هيئة التمريض القائمين على أقسام النساء والولادة والحضانات، واستمعت إلى آرائهم ومقترحاتهم، والتحديات التي تواجههم، للعمل على تيسير مهامهم، لتقديم أفضل الخدمات الطبية في متابعة الحمل، والولادة، وما بعد الولادة.