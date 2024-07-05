وزير الأوقاف يتفقد مستشفى الدعاة بمصر الجديدة ويطمئن على الخدمات الصحية (صور)

تفقد الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف مستشفى الدعاة بمصر الجديدة عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، في أولى جولاته التفقدية وذلك من أجل الاطمئنان على صحة المرضى بالمستشفى، وفي إطار الاهتمام بالجانب الاجتماعي والرعاية الصحية للأئمة والدعاة وجميع العاملين بالأوقاف.

وخلال الزيارة استمع وزير الأوقاف إلى شرح تفصيلي من الدكتورة مها عقل رئيس مجلس الإدارة عن مستشفى الدعاة بمصر الجديدة والخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى لجميع منسوبي وزارة الأوقاف من الأئمة والعاملين بها وللمترددين عليها أيضًا من غير أبناء الوزارة.

وقام وزير الأوقاف بتفقد وحدات المستشفى، وزيارة عدد من المرضى، وأهداهم نسخة من كتاب الله (عز وجل)، سائلًا الله (عز وجل) أن يمن عليهم بالشفاء العاجل.

وفي ختام الزيارة وجه الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الشكر لجميع العاملين بالمستشفى مطالبًا لهم ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بالخدمات الصحية والطبية المقدمة للمرضى بمستشفى الدعاة.

ووجه عدد من المرضى من أبناء وزارة الأوقاف الشكر الي الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته في الدكتور أسامة الأزهري وزيرًا للأوقاف.

وكان في استقبال وزير الأوقاف الدكتورة جنية محمود نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتورة أحلام جابر مدير عام المستشفى، والدكتورة مروة عبد الجليل مدير شئون العلاج، ومحمد عبد الله المدير المالي، وإيهاب مفتاح المدير الإداري للمستشفى، وحضر الزيارة الدكتور عبد الله حسن عبد القوي مساعد وزير الأوقاف للمتابعة، والدكتور محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة.