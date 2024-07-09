وفد جامعة المنيا يُشارك بورشة العمل الدولية بألمانيا

شارك وفد بجامعة المنيا من كلية الفنون الجميلة، ضم كلًا من الدكتور جمال صدقي، عميد الكلية، والدكتور حسين محمد، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة، مدير المشروع، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والباحثين والطلاب، بورشة العمل الدولية تحت عنوان "المياه والتراث الإنساني" بألمانيا.

جامعة المنيا

يأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ فعاليات وأنشطة بروتوكول التعاون العلمي الموقع بين جامعة المنيا، برعاية من الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، وجامعة هيلدسهايم بألمانيا، في مجال ترميم الآثار.

جامعة هيلدسهايم HWAK والولايات المتحدة الأمريكية

كما شارك أيضًا في هذه الندوة باحثين من ألمانيا (جامعة هيلدسهايم HWAK) والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا بدعم من المؤسسة الألمانية للتبادل العلمي DAAD.

تناولت الأبحاث التي قدمت بالندوة، المصادر المائية وتأثيرها على مواقع التراث الإنساني قديمًا وحديثًا مع تسليط الضوء على المواقع التراثية بمصر.

رئيس جامعة المنيا

أشار الدكتور عصام فرحات، إلى حرص الجامعة بتنفيذ العديد من الفعاليات بينها وبين جامعة هيلدسهايم ضمن خُطة تطوير التعاون بين الجامعتين، تفعيلًا للتعاون المبرم بينهما، في إطار التبادل العلمي والثقافي، والطلابي، والمنح العلمية، وتبادل الأفكار والرؤى والتعاون المشترك بين الجانبين في مجال ترميم الآثار، مؤكدًا استمرار التعاون الذي يخدم أهدافه أعضاء هيئة التدريس، والباحثين وطلاب الجامعة، ويُعزز العلاقات الثنائية بين الجامعتين.