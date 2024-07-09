الثلاثاء 09 يوليو 2024
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محافظات

رفع 710 أطنان قمامة وأتربة من شوارع المنصورة في 6 ساعات اليوم الثلاثاء

متابعة اعمال النظافة
متابعة اعمال النظافة بشوارع المنصورة

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية رفع 710 أطنان مخلفات بلدية وصلبة وزراعة من شوارع وميادين المنصورة" في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس بتحسين الصورة البصرية للمواطنين".

نائب محافظ الدقهلية يتابع أعمال النظافة بالشوارع

ومن جانبه، كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الدكتور احمد العدل  نائب المحافظ بالإشراف على الحملة المكبرة لرفع كفاءة النظافة العامة بالمنطقة المركزية ورفع الإشغالات لتحسين الصورة البصرية للمواطنين منذ الصباح الباكر بالإشراف على الحملة المكبرة لرفع كفاءة النظافة العامة بالمنطقة المركزية ورفع الإشغالات لتحسين الصورة البصرية للمواطنين  بنطاق ( حي شرق - حي غرب - مركز المنصورة - مركز ومدينة طلخا )


وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتقديم الخدمات لهم في كافة القطاعات الخدمية، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.


 حملات نظافة ورفع القمامة بشوارع المنصورة

وكلف "المحافظ" كلا من المهندس خالد جلال مدير الحملة الميكانيكية بالمحافظة والأستاذ فهمي علام وكيل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالإشراف على الحملة من خلال التنسيق مع رؤساء المنطقة المركزية  محمد أمين رئيس حي شرق المنصورة، وأحمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة، وغادة الحمادي رئيس مركز ومدينة المنصورة، وأحمد حمدي رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة.

رفع 440 طن مخلفات بلدية و150 طن مخلفات صلبة وزراعة 120

 وصرح " المحافظ " أنه تم رفع 440 طن مخلفات بلدية و150 طن مخلفات صلبة وزراعة 120 شجرة مثمرة في اليوم الثاني للحملة المكبرة بنطاق المنطقة المركزية.


وأشار " نائب المحافظ " إلى أن أعمال الحملة المكبرة مستمرة تنفيذًا لتكليفات محافظ الدقهلية حتى تعود المنصورة عروسا للنيل كسابق عهدها وتليق بشعبها.

 

العدل يتابع اعمال النظافة بالمنصور


وخلال جولة " العدل " بالمنطقة المركزية للإشراف على أعمال الحملة المكبرة ورفع الإشغالات التقي بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم ووجه بسرعة دراستها وحلها من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية، مشيرًا إلي أننا كلفنا بالعمل في الجهاز التنفيذي للمحافظة من أجل خدمة المواطن البسيط وتلبية احتياجاته 

جولات مكوكية لمحافظ الدقهلية بشوارع المنصورة 

وأكد  اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية منذ اللحظات الأولي لم يتوانى لحظة في حل مشاكل المواطن الدقهلاوي وانطلق بجولاته المكوكية في عدد من مركز ومدن المحافظة لضبط الأسواق والأسعار والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين.

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