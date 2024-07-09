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رياضة

يورو 2024، أسطورة فرنسا يدعو لعدم مشاركة مبابي أمام إسبانيا

مبابي، فيتو
مبابي، فيتو

يورو 2024، دعا فرانك لوبوف، أسطورة منتخب فرنسا، مدرب الديوك ديدييه ديشامب لإبعاد كيليان مبابي عن التشكيل الأساسي أمام إسبانيا، الليلة، في نصف نهائي اليورو.

تصريحات أسطورة فرنسا عن مبابي

وقال لوبوف، في حوار أجراه مع شبكة "getfootballnewsfrance" الفرنسية: "إذا نظرنا إلى الأفراد – أعتقد أن هناك مشكلة حقيقية مع كيليان مبابي، إذا كنت مصابا ولا تستطيع اللعب بنسبة 100%، وتستطيع فقط اللعب بنسبة 50%، فلا ينبغي أن تلعب".

وأضاف: "بالنسبة لي، مبابي لا يخدم فرنسا جيدا ولا يخدم نفسه جيدا، لأنه يتعرض للانتقادات، ولا يمكنه اللعب بأفضل مستوى لديه، لا أرى فائدة من لعب مبابي بجاهزية تبلغ 50% – أعتقد أن برادلي باركولا سيكون أفضل".

وكان مبابي قد صرح: "لا أعتقد أنني بكامل لياقتي، أعتقد أنني بحاجة إلى فترة إعداد جيدة لأكون جاهزا بنسبة 100%".

وذكرت الشبكة الفرنسية أنه من غير المحتمل أن يستمع ديدييه ديشامب إلى نصيحة لوبوف، ويبدو أنه سيبدأ بمبابي أساسيا ضد إسبانيا.

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يورو 2024 منتخب فرنسا اسبانيا مبابي

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