تليفزيون الاحتلال: 37% من الجنود المصابين يعانون اضطرابات نفسية

كشفت القناة السابعة من التلفزيون الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء أن بيانات نقلتها عن وزارة الدفاع الإسرائيلية تشير إلى أن قسم إعادة التأهيل استقبل 9250 مصابا منذ 7 أكتوبر معظمهم جنود احتياط.

ولفت التقرير العبري إلى أن 37% من الجنود المصابين يعانون اضطرابات نفسية.

من ناحية أخرى أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، الثلاثاء، إن الجيش سيبدأ في تجنيد الرجال اليهود المتشددين (الحريديم) بدءا من شهر أغسطس المقبل.



بدء تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال

وذكر مكتب وزير الدفاع، أن جالانت أجرى تقييما لهذا الأمر مع رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي ومسؤولين آخرين صباح الثلاثاء.

وبعد الاجتماع، وافق غالانت على "توصية الجيش الإسرائيلي بإصدار مسودة أوامر" لأعضاء المجتمع الحريدي في الشهر المقبل.

وجاء في بيان: "يتم تنفيذ المجندين المحتملين وفقا لقدرات الجيش الإسرائيلي على الاستيعاب والفحص، وبعد عملية مهمة لتحسين البيانات".

وقال جالانت وهليفي في الاجتماع إن تجنيد "الإسرائيليين المتشددين ضرورة عملياتية وقضية اجتماعية معقدة"، الأمر الذي يتطلب السماح للجنود الحريديم بـ"الحفاظ على نمط حياتهم"، وفقا للوزارة.

وقبل أسابيع قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بإلزام الرجال الحريديم بالتجنيد، بعد أن كانت حياتهم مقتصرة على دراسة اليهودية في المعاهد الدينية.

وكانت قد كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يسعى إلى تجنيد 3000 من الحريديم وفقا لما تم تحديده كهدف لهذا العام.

وكان اليهود المتشددون – الحريديم – أشعلوا النيران الأحد الماضي خلال مظاهرة في القدس المحتلة رفضًا للتجنيد بجيش الاحتلال.

كما هاجم مجموعات من المستوطنين "الحريديم" الوزير السابق بحكومة الاحتلال "يعكوف ليتسمان"، خلال مسيرة ضد التجنيد بالجيش، ويحطمون زجاج سيارته.