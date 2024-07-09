ضبط عاطلين بحوزتهما 25 كيلو لمخدر الحشيش في أشمون بقيمة 2 مليون جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 25 كيلو جرام لمخدر الحشيش بحوزة شخصين بالمنوفية بلغت قيمتها المالية 2 مليون جنيه.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن المنوفية قيام (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") بالاتجار فى مخدر الحشيش وترويجه، متخذين من دائرة مركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام – سلاح أبيض )، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 2 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.



جاء ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.