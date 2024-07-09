الثلاثاء 09 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على منتحل صفة عميد بأحد المعاهد وتزوير الشهادات العلمية بالشرقية

ضبط متهم
ضبط متهم

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على منتحل صفة عميد بأحد المعاهد وتزوير الشهادات العلمية بالشرقية.

10 شروط للقبول فى المعاهد الفنية الصحية الشرطية، تعرف عليها

انعقاد المؤتمر العربي الحادي والعشرين لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات غدا 

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" يتضمن قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الشرقية) بانتحال صفة عميد أحد المعاهد وتزويره شهادات علمية تفيد ذلك.
 وبالفحص تبين صحة الواقعة وتم ضبطه لقيامه بتزوير شهادات علمية واستخدامها فى انتحال الصفة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية منتحل صفة عميد بأحد المعاهد تزوير الشهادات العلمية ب الشرقية

مواد متعلقة

10 شروط للقبول فى المعاهد الفنية الصحية الشرطية، تعرف عليها

انعقاد المؤتمر العربي الحادي والعشرين لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات غدا 

الداخلية تُنظم بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد الحلقة السادسة ( صور)

القبض على تشكيل عصابى مرتكب واقعة سرقة عقار بزهراء العاصمة الإدارية

تحرير 42954 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة، تفاصيل

مأساة حبيبة الشماع تتكرر بمصر القديمة، سيدة تقفز من توك توك تحرش بها سائقه

ضبط 67 سلاحا ناريا و16 قضية مخدرات خلال حملات بأسوان وأسيوط ودمياط

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ 11 مليون جنيه

الأكثر قراءة

كهرباء الإسكندرية تكشف حقيقة وقف خطة تخفيف الأحمال

مدبولي: بعض الموظفين يعطلون تنفيذ قرارات مجلس الوزراء

بيان عاجل للحكومة بشأن انسحاب شركة سيمنز من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس خلال ساعات

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة بشأن تأجير المستشفيات الحكومية

رئيس الوزراء يكشف مفاجأة بشأن وقف تخفيف أحمال الكهرباء

مصلحة الجمارك تكشف حقيقة الإفراج عن 10 آلاف سيارة مستوردة كل شهر

زيادة الأسعار وقطع الكهرباء ومصير المستشفيات الحكومية، مدبولي يجيب عن أسئلة تثير قلق المواطنين، ويحسم الحديث عن شهادة وزير التربية والتعليم

منوعات

المزيد

مصرع سائح تحت أقدام فيل في جنوب إفريقيا

عادات استحمام غريبة يمارسها الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة

الدنيا حظوظ، عجوز أمريكية تأخرت طائرتها ففازت بـ5 ملايين دولار (صورة)

تصميم أول نموذج لفأر مزود بجهاز مناعة بشري يشبه الإنسان

المزيد

خدمات

المزيد

البلطي يتراجع 10 جنيهات، أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

10 شروط للقبول فى المعاهد الفنية الصحية الشرطية، تعرف عليها

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض سعر الشمام والعنب في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع البطاطس والبامية في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

وفاة أحمد رفعت تعصف بمجلس مودرن سبورت (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الفرق بين عامة أهل الإيمان وخاصته (فيديو)

آيتا الليل والنهار، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 44 بسورة النور (فيديو)

يكفر ذنوب سنة ماضية، تعرف على موعد صيام تاسوعاء وعاشوراء 2024

المزيد
الجريدة الرسمية