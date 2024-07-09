القبض على منتحل صفة عميد بأحد المعاهد وتزوير الشهادات العلمية بالشرقية
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على منتحل صفة عميد بأحد المعاهد وتزوير الشهادات العلمية بالشرقية.
تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" يتضمن قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الشرقية) بانتحال صفة عميد أحد المعاهد وتزويره شهادات علمية تفيد ذلك.
وبالفحص تبين صحة الواقعة وتم ضبطه لقيامه بتزوير شهادات علمية واستخدامها فى انتحال الصفة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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