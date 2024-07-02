الأربعاء 03 يوليو 2024
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خارج الحدود

تقرير عبري: الجيش الإسرائيلي يسعى لتجنيد 3000 من الحريديم

الحريديم، فيتو
الحريديم، فيتو

كشفت هيئة البث الإسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء أن الجيش الإسرائيلي يسعى إلى تجنيد 3000 من الحريديم وفقا لما تم تحديده كهدف لهذا العام.

وكان  اليهود المتشددون – الحريديم – أشعلوا النيران الأحد الماضي خلال مظاهرة في القدس المحتلة رفضًا للتجنيد بجيش الاحتلال.

كما هاجم مجموعات من المستوطنين "الحريديم" الوزير السابق بحكومة الاحتلال "يعكوف ليتسمان"، خلال مسيرة ضد التجنيد بالجيش، ويحطمون زجاج سيارته.

كما نظم متظاهرون إسرائيليون، مساء  الأحد، تظاهرة أمام منزل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في قيسارية يطالبون بمحاكمته.

وأشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن احتجاجات السبت غير مسبوقة، حيث اندلعت التظاهرات في 80 موقعا داخل البلاد للمطالبة بإقالة حكومة بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة.


إقالة حكومة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

كما توجه المتظاهرون لمقر نقابة العمال العامة في إسرائيل للمطالبة بإعلان إضراب شامل، فيما دعت تظاهرات تل أبيب لصفقة تبادل فورية، وتطالب قادة جيش الاحتلال بمنع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من إحباط جهود إبرامها.

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