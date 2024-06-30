"الحريديم" يشعلون النيران خلال مظاهرة في القدس المحتلة رفضًا للتجنيد (فيديو)

أشعل اليهود المتشددون – الحريديم - النيران خلال مظاهرة في القدس المحتلة رفضًا للتجنيد بجيش الاحتلال.

كما هاجم مجموعات من المستوطنين "الحريديم" الوزير السابق بحكومة الاحتلال "يعكوف ليتسمان"، خلال مسيرة ضد التجنيد بالجيش، ويحطمون زجاج سيارته.

كما نظم متظاهرون إسرائيليون، مساء اليوم الأحد، تظاهرة أمام منزل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في قيسارية يطالبون بمحاكمته.

#شاهد| مستوطنون من "الحريديم" يشعلون النيران خلال مظاهرة في القدس المحتلة رفضًا للتجنيد. pic.twitter.com/nCtKbo9SNW June 30, 2024

وأشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن احتجاجات أمس السبت غير مسبوقة، حيث اندلعت التظاهرات في 80 موقعا داخل البلاد للمطالبة بإقالة حكومة بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة.

إقالة حكومة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

كما توجه المتظاهرون لمقر نقابة العمال العامة في إسرائيل للمطالبة بإعلان إضراب شامل، فيما دعت تظاهرات تل أبيب لصفقة تبادل فورية، وتطالب قادة جيش الاحتلال بمنع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من إحباط جهود إبرامها.

ويأتي هذا في وقت أغلق متظاهرون إسرائيليون السبت، شارع "90" الرئيسي قرب مدينة صفد شمالي البلاد احتجاجًا على الأوضاع الأمنية.