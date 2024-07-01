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بعد فوزها بالجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية.. معلومات عن مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف.. تنتمي لأصول مصرية وتسعى لرئاسة فرنسا

مارين لوبان، فيتو
مارين لوبان، فيتو
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 حقق حزب التجمع الوطني المنتمي لليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان مكاسب تاريخية وفاز بالجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية، لكن النتيجة النهائية ستعتمد على تحالفات الأيام التي تسبق الجولة الثانية الأسبوع المقبل.

 فوز  اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان

ووفقا للنتائج الرسمية التي أعلنتها وزارة الداخلية  اليوم الاثنين، حصل حزب التجمع الوطني وحلفاؤه على 33 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات.

وتمثل هذه انتكاسة كبيرة لـماكرون الذي دعا إلى انتخابات مبكرة بعد هزيمته أمام حزب التجمع الوطني في انتخابات البرلمان الأوروبي الشهر الماضي.

 

 وفيما  يلي أبرز المعلومات عن مارين لوبان زعيمية اليمين  المتطرف في فرنسا وصاحبة الأصول المصرية: 

ولدت في مدينة نويي في إقليم هوت دو سن، غربي العاصمة باريس.

تبلغ مارين لوبان من العمر  53 عاما، كما أنها حاصلة على شهادة الماجستير في القانون، وبدأت حياتها المهنية كمحامية، وشغلت مناصب قضائية عدة.

 تنتمي لأصول مصرية بحسب ما قالته خلال تجمع انتخابي في 2017،، مشيرة إلى أن والدة جدتها كانت تدعى بولين، وهي قبطية ولدت في مصر.

بدأت حياتها السياسية مبكرا، وتحديدا في عام 1986، عندما التحقت بحزب التجمع الوطني المتطرف، الذي أسسه والدها جان ماري لوبان.

وانتخبت في عام 2004 عضوا في البرلمان الأوروبي وظلت محتفظة بمنصبها هذا حتى عام 2017.

 وتقاتل لوبان  من أجل كسب الانتخابات  منذ انتزاع زعامة حزب التجمع الوطني من والدها عام 2011.

كما تحاول لوبان إظهار إرادة حديدية في مواجهة الخصوم، واصفة نفسها بـ"طائر الفينيق الذي ينهض من بين الركام"، في إشارة إلى أن الخسائر المتتالية لا تثنيها عن مواصلة العمل بكل قوة صوب رئاسة فرنسا.

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الانتخابات البرلمانية الفرنسية اليمين المتطرف في فرنسا رئاسة فرنسا زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان

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