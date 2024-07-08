نائب محافظ القاهرة تتفقد حريق عباس العقاد (صور)
تفقدت المهندسة منى البطراوى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، حريقا بأحد المحال التجارية بمحور عباس العقاد بشرق مدينة نصر.
وأكدت المهندسة منى البطراوى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم السيطرة على الحريق بمعرفة رجال الحماية المدنية بالتعاون مع إدارة المتابعة الميدانية ولا يوجد أي خسائر فى الأرواح ولا إصابات.
وكانت قد تلقت رئاسة المنطقة الشرقية بلاغا عن نشوب حريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بأحد المحال التجارية بالعقار رقم 94 شارع عباس العقاد بمدينة نصر.
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