نائب محافظ الفيوم والسكرتير العام المساعد يبحثان 43 شكوى بمركزي إطسا وإبشواي

أصدر محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، تعليمات لنائبه والسكرتير العام المساعد، بعد لقاءات لخدمة المواطنين بالمراكز، لحل مشكلات المواطنين توفيرا للوقت والجهد المبذول في انتقال الأهالي من قراهم إلى ديوان عام المحافظة.

لقاء نائب محافظ الفيوم لخدمة المواطنين بمركز إبشواي

وكان الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، قد عقد اليوم الاثنين، لقاءً بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إبشواي، بحضور هاني رجب رئيس مركز ومدينة إبشواي، لبحث 27 شكوى ومطلبًا لأهالي المركز والقرى، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

نوعيات الشكاوى التي تقدم بها أهالي مركز ابشواي

وتركزت الشكاوى التي تم بحثها لأهالي مركز أبشواي، حول توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل، بالإضافة إلى بحث مطالب عدد من المواطنين، بشأن تراخيص البناء والمحال التجارية والأكشاك المستوفاة للشروط، وبحث عدد من المشكلات المتعلقة بالقطاعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة.

لقاء السكرتير العام المساعد لخدمة المواطنين بمركز اطسا

كما عقد أحمد شاكر السكرتير العام المساعد للمحافظة، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا، بحث خلاله 16 شكوى ومطلبًا، تركزت في توفير معونات اجتماعية وفرص عمل بالقطاع الخاص.

اللقاء الأسبوعي المحافظ لخدمة المواطنين

يذكر أن محافظ الفيوم، عقد اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، لبحث مطالبهم وتلقي شكاواهم، ووجه بتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية، وتوفير معاشات ومساعدات مالية عاجلة ومشروعات تنموية للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير فرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص للشباب والفتيات، كما وجه بسرعة توفير مياه الشرب النقية لأهالي عزبة رحيل التابعة لقرية سنهور البحرية، وسرعة تطهير المصرف القاطع المتاخم لبحيرة قارون بنطاق قرية السعيدية.

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