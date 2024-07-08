قصواء الخلالي تطالب رئيس الوزراء بإلغاء تعيين وزير التعليم في هذه الحالة (فيديو)
وجهت الإعلامية قصواء الخلالي، عدة رسائل لرئيس الوزراء بشأن أزمة مؤهلات وزير التربية والتعليم الجديد الدكتور محمد عبد اللطيف، قائلة: "هل من المنطقي أن نظل صامتين أمام التساؤلات الخاصة بمؤهلات وزير التربية والتعليم الجديد؟".
سمعة مصر وأزمة وزير التربية والتعليم
مؤهلات وزير التعليم، وتابعت خلال برنامج “في المساء مع قصواء” المذاع على قناة “سي بي سي”: أين سُمعة مصر من التساؤلات الخاصة بمؤهلات وزير التربية والتعليم الجديد ولا يُعقل استمرار الصمت عليها؟
مؤهلات وزير التربية والتعليم وقرار تعيينه
وأكدت قصواء الخلالي: إذا صحت التساؤلات الخاصة بمؤهلات وزير التربية والتعليم الجديد فالتراجع عن قرار تعيينه بالحكومة سيكون صائبًا ومحترمًا.
وواصلت: نأمل من رئيس الحكومة الرد على تساؤل محدد "هل تقبل الدولة أن تستمر الشكوك داخليًا وخارجيًا على مؤهلات وزير التربية والتعليم؟".
تأجيل النظر في قضية مؤهلات وزير التربية والتعليم
ولفتت: الثانوية العامة قد تكون مبررًا لتأجيل النظر في قضية مؤهلات وزير التربية والتعليم لكن الأمر يحتاج مراجعة في ظل التساؤلات العديدة محليًا ودوليًا.
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