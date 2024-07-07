الأحد 07 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

نائب في سؤال برلماني حول مؤهلات وزير التعليم: التراجع عن الأخطاء أفضل

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

 تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء بشأن السيرة الذاتية والمؤهلات المنشورة بشأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تشكيك في مؤهلات وزير التعليم

وأشار إلى أنه تم الإعلان عن اختيار  الدكتور محمد عبد اللطيف المدير التنفيذي لمدارس نيرمين إسماعيل الخاصة، كوزير للتعليم، وتم نشر السيرة الذاتية على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، ووفقا لهذه السيرة الذاتية الدكتور محمد عبد اللطيف حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة كارديف سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية.

شهادات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التعليم

وقال النائب: لكن جامعة كارديف سيتي في الولايات المتحدة ليست جامعة معروفة ولا يوجد لها تواجد حقيقي وليس لها هيئة تدريس ولا حرم جامعي، وتضع على موقعها على الإنترنت تسعيرة  للحصول على درجات علمية مختلفة من بينها درجة الدكتوراه بقيمة 10000 دولار.

حقيقة جامعة حصل منها وزير التعليم على درجة الدكتوراه

 وتابع عضو مجلس النواب: كما أن الموقع المذكور يخدع زواره ويوهمهم بأن الجامعة لها مقر وحرم جامعي من خلال استخدام صورة تبين أنها صورة لكلية ترينيتي التابعة لجامعة كامبريدج، موضحا أن العنوان الموجود على الموقع وعلى الصفحة بوصفه عنوان مقر إدارة الجامعة هو مبنى تابع لشركة تأجير مكاتب.

حصول وزير التعليم على الماجستير من أمريكا

وأوضح النائب، أنه تضمنت السيرة الذاتية لوزير التربية والتعليم أنه حاصل على  شهادة الماجستير من جامعة لورانس في الولايات المتحدة عام 2012 في مجال تطوير التعليم، مشيرا إلى أن جامعة لورانس هي جامعة أمريكية عريقة تقع في مدينة أبلتون في ولاية ويسكونسين في الولايات المتحدة، وليست جامعة وهمية كجامعة كارديف سيتي التي  ادعى الوزير إنه حصل منها على درجة الدكتوراه.

وأشار النائب، إلى أن جامعة لورانس تضم كونسرفاتوار لتعليم الموسيقى، وكلية للآداب الليبرالية والعلوم، ووفقا لما نشرته الجامعة في تعريفها لنفسها وما هو معروف فعلا عن الجامعة، فهي جامعة مختصة حصرا في دراسات ما قبل التخرج ولا تضم قسما للدراسات العليا، ولا تعرض أي درجات ماجستير في أي مجال.

تشكيك في مؤهل وزير التعليم الجامعي

وقال عضو مجلس النواب: بل إن  بعض الأخبار تطرقت أيضًا إلى التشكيك في مؤهل الوزير الجامعي وما قبل الجامعي.

وأكد النائب، أنه من المعلوم أن حصول الوزير على شهادات عليا بعد التخرج سواء الماجستير أو الدكتوراه، لا يعد شرطًا أساسيًا في توليه حقيبة وزارية، لكن إذا ثبت أن هناك تزوير أو تدليس، فهل يليق أو هل يمكن قبول أن يدّعي الوزير  المفترض أنه المسئول عن التربية والتعليم في البلاد؛ حصوله على شهادة غير حقيقية أو  شهادة غير معترف بها  وقام هو بشرائها من جامعة وهمية؟.

معايير اختيار الوزراء في الحكومة

وطالب النائب، رئيس مجلس الوزراء بالكشف عن معايير اختيار الوزراء عمومًا، ومن هي  الجهات التي تولت مراجعة ملفاتهم والاطلاع على شهاداتهم العلمية، وهل هذه الجهات مؤهلة لذلك، متسائلا: عن مؤهلات باقي الوزراء ومعايير اختيارهم؟.

مطالب بالتراجع عن الخطأ بدلا من الاستمرار فيه

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تحقيق مبدأ الشفافية والمحاسبة، قائلا: إن كان هناك أخطاء فيجب الاعتراف بها ومحاسبة مرتكبيها والتراجع عنها فورا بدلًا من الاستمرار فيها وارتكاب مزيدًا من الأخطاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التعليم وزير التعليم محمد عبد اللطيف الوزراء الدكتور محمد عبد اللطيف

مواد متعلقة

بعد التشكيك في مؤهلاته، تحرك برلماني حول معايير اختيار وزير التعليم الجديد

بعد ادعاءات حصوله على دكتوراه وهمية.. أبرز تصريحات وزير التعليم الجديد (إنفوجراف)

وزير التعليم الجديد: هنشتغل على المعلمين والتطوير التكنولوجي لتغيير شكل الدولة كمان 10 سنوات (فيديو)

وزير التعليم الجديد: مصر قيمة كبيرة

الأكثر قراءة

نائب في سؤال برلماني حول مؤهلات وزير التعليم: التراجع عن الأخطاء أفضل

أول تحرك برلماني بشأن ملابسات أزمة الراحل أحمد رفعت

شاهد يفجر مفاجأة في واقعة اعتداء حسام حبيب على شيرين عبد الوهاب

مصدر بالتحقيقات يكشف سبب صرف حسام حبيب من سرايا النيابة

تسبب مشاكل للفقراء، أستاذ أراضي يحذر من زراعة الأشجار المثمرة بالشوارع

6 جنيهات تراجعًا في الفراخ البيضاء، أسعار الدواجن اليوم الأحد

إثيوبيا تتعنت ضد مصر، باحث بالشأن الإفريقي: سد النهضة يمرر تدفقات منخفضة جدًا

سرقة فيلا وزير سابق في الشيخ زايد

منوعات

المزيد

120 كيلو من أسلاك الذهب و100 من الفضة، مراسم تغيير كسوة الكعبة (فيديو)

علماء صينيون يصنعون مادة جديدة لتبريد المنازل

دراسة تحذر: جليد ألاسكا يذوب بوتيرة سريعة

واقعة غريبة، رجل يعض ثعبانا حتى الموت

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 7 يوليو 2024

تعرف على أسعار السكر في السوق اليوم الأحد

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي صباح اليوم الأحد 7-7-2024

سعر اليورو بالبنك المركزي في بداية تعاملات اليوم الأحد 7-7-2024

المزيد
ads

انفوجراف

بعد فوز بزشكيان في الانتخابات.. ما هي صلاحيات الرئيس في إيران (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حدود التعامل بين الرجل والمرأة؟ وما ضوابط الاختلاط بين الجنسين؟

هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟ الإفتاء تحسم الجدل

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 7-7-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية