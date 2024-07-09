الثلاثاء 09 يوليو 2024
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رئيس كهرباء الشرقية يكشف حقيقة استثناء المحافظة من تخفيف الأحمال لمدة 24 ساعة

خطة تخفيف الأحمال
خطة تخفيف الأحمال بالشرقية

نفى المهندس صلاح لطفي رئيس قطاعات كهرباء الشرقية والمدن الجديدة، صدور أي قرارات بشأن استثناء المحافظة من خطة تخفيف الأحمال اليوم كما أشيع على بعض صفحات التواصل الاجتماعي.

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لطفي يكشف حقيقة استثناء الشرقية من خطة تخفيف الأحمال

وأوضح لطفي أن تطبيق جدول تخفيف الأحمال المعلن عنه مسبقا مستمر بمحافظة الشرقية وفقا للمواعيد المعلنة من مجلس الوزراء.

وأشار إلى أنه لم ترد لشركة القناة لتوزيع الكهرباء أي قرارات خاصة بوقف خطة تخفيف الأحمال لمدة 24 ساعة بالمحافظة.

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