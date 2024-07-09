محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية

عقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، ليلة أمس، اجتماعا مع الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد والمهندس أشرف هواش مدير مديرية الإسكان لمناقشة المشروعات الجارية في المحافظة.

وناقش محافظة الغربية خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض المحافظة، والتي تساهم في تحسين حياة المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة لهم.

وشدد اللواء أشرف الجندي على أهمية الإشراف والمتابعة الميدانية المستمرة للملفات الحيوية التي تهم المواطنين في مراكز وقرى المحافظة لتحقيق خدمات أفضل لهم، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة.

ووجه محافظ الغربية بسرعة الانتهاء من المشروعات في التوقيتات الزمنية المحددة، مشيرًا إلى ضرورة استمرار جهود تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير سبل الحياة لهم ودفع جهود التنمية على أرض المحافظة، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بتحسين مستوى النظافة في المدن والوحدات المحلية ورفع المخلفات أولًا بأول من الشوارع الرئيسية والفرعية وعدم التهاون مع الاشغالات التي تعيق سير المواطنين والحركة المرورية في مختلف المناطق بالمحافظة.

كما شدد الجندي على التنسيق مع الجهات المعنية لتذليل أي عقبات على أرض الواقع،وإيجاد حلول عاجلة للمشروعات المتعثرة في كل القطاعات التنموية والخدمية بالمحافظة وإزالة أسباب التعثر.

وبحث محافظ الغربية المقترحات الخاصة باستكمال تلك المشروعات وأولويات التنفيذ لسرعة الانتهاء منه ودخولها الخدمة أمام المواطنين.