ربة منزل تطعن طليقها بسبب 500 جنيه في سوهاج

أقدمت ربة منزل على طعن زوجها السابق إثر رفضه إعطائها 500 جنيه، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، فيما نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا، يفيد بوصول “حمدي.م ” 46 عامًا، فني كهرباء، إلى مستشفى جهينة المركزي مصابًا بجرح طعني شبه نافذ بالصدر من الناحية اليسرى، وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديد، ومقيم بمركز جهينة.



وبالانتقال والفحص وسؤال المصاب، اتهم طليقته “ هاله.م ” 45 عامًا، ربة منزل بالتعدي عليه بسلاح أبيض كان بحوزتها، نجم عنه إصابته إثر حدوث مشادة كلامية بينهما حال طلبها مبلغًا ماليًا.



وألقى رجال المباحث، القبض على المتهمة والأداة المستخدمة عبارة عن سكين، وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات التى أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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