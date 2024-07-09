الثلاثاء 09 يوليو 2024
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مجلس جامعة الأقصر يحدد مواعيد التحويل وضوابط قبول الطلاب المكفوفين

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري لمجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة.

 

وناقش المجلس المذكرة المقدمة من الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بخصوص القواعد المنظمة للتحويلات ونقل القيد من وإلى الجامعة على أن يبدأ موعد التحويلات من يوم الأحد الموافق 11 أغسطس المقبل وحتى بداية العام الدراسي.

 

كما ناقش أعضاء المجلس المذكرة المقدمة من الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بخصوص قواعد وضوابط قبول الطلاب المكفوفين بالجامعة على أن يبدأ موعد القبول من يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر المقبل.


وتناول المجلس المذكرة المقدمة من عميد كلية السياحة والفنادق علي فتح التسجيل للفصل الصيفي للمستويات:" الأول والثاني والثالث" بنظام الساعات المعتمدة على أن يكون موعد فتح التسجيل للمقررات يوم الاحد الموافق ١٤ يوليو الجاري ولمدة 8 أسابيع.

 

واستعرض المجلس المذكرة المقدمة من عميد كلية الحاسبات والمعلومات الخاصة بالموافقة علي فتح التسجيل للفصل الصيفي للمستويات:" الأول والثاني والثالث" بنظام الساعات المعتمدة على أن يكون موعد فتح التسجيل للمقررات يوم السبت الموافق 13 يوليو الجاري ولمدة 8 أسابيع.

 


 تشكيل لجنة لمناقشة عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه


كما ترأس، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري لمجلس شئون الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، بحضور أعضاء المجلس.


 ناقش المجلس الموضوعات ذات الصلة بالعملية التعليمية بمرحلة الدراسات العليا بكليات الجامعة، وخلال الجلسة، وافق المجلس على تشكيل لجنة المناقشة والحكم لعدد من رسائل الماجستير والدكتوراه.


كما وافق المجلس على تسجيل الخطط البحثية لعدد من الباحثين بمرحلتي الماجستير والدكتوراه بكليات السياحة والفنادق، والآثار، والفنون الجميلة.

 

أول مجلس اجتماع لجامعة الأقصر


يشار إلى أنه تم عقد  أول اجتماع مجلس لجامعة الأقصر بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بعد الإعلان رسميًّا عن إنشاء الجامعة منتصف عام 2019 وكانت تضم جامعة الأقصر 6 كليات، وهي: "الألسن – الآثار – السياحة والفنادق – الفنون الجميلة – الحاسبات ونظم المعلومات – الطب "، الآن توسعت لتضم كلية التربية وكلية العلوم، وجاري دراسة إنشاء كلية الهندسة وكلية طب الأسنان. 
 

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