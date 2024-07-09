الثلاثاء 09 يوليو 2024
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محافظات

استمرار تدفق القمح إلى صوامع الشرقية

استمرار تدفق القمح
استمرار تدفق القمح إلى صوامع الشرقية

أكد  المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية  

صوامع الشرقية تستقبل 608 آلاف طن قمح منذ بدء موسم التوريد

وكيل وزارة التموين بالشرقية 

 وأوضحت  فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٦١٤٨٥٦ طنا و١٩٦ كيلو قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة 

توريد 606 آلاف طن قمح لصوامع الشرقية

متابعة الأرصدة ونوعية الأقماح 

وأشارت إلى أنه يسمح باستلام أقماح محلية معبأة في أجولة  بلاستيك بمراكز التجميع والتي سيتم نقلها الى الصوامع مضيفة أنه يتم متابعة الأرصدة ونوعية الأقمـاح واللوطات وفصل درجات النظافة بمركز التجميع عن طريق لجنة الاستلام.

 

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية فايزة عبدالرحمن وكيل وزارة التموين محافظة الشرقية زراعة المحاصيل القطاع الزراعى

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