استمرار تدفق القمح إلى صوامع الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية

وكيل وزارة التموين بالشرقية

وأوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٦١٤٨٥٦ طنا و١٩٦ كيلو قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة

متابعة الأرصدة ونوعية الأقماح

وأشارت إلى أنه يسمح باستلام أقماح محلية معبأة في أجولة بلاستيك بمراكز التجميع والتي سيتم نقلها الى الصوامع مضيفة أنه يتم متابعة الأرصدة ونوعية الأقمـاح واللوطات وفصل درجات النظافة بمركز التجميع عن طريق لجنة الاستلام.