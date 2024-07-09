الثلاثاء 09 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 42954 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة، تفاصيل

حالة المرور
حالة المرور

 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة بمختلف المحافظات.

 

تحرير 42954 مخالفة مرورية

 وأسفرت جهودها خلال ال 24 ساعة الماضية  عن ضبط 42954 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 2372 مخالفة السير بدون تراخيص، 25 دراجة نارية مخالفة، 18259 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 18 مخالفة موقف عشوائى، 1782 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 19 مخالفة شروط التراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

ضبط 67 سلاحا ناريا و16 قضية مخدرات خلال حملات بأسوان وأسيوط ودمياط

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ 11 مليون جنيه

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

استراتيجية وزارة الداخلية أجهزة وزارة الداخلية التحدث في الهاتف المحمول تجاوز السرعة المقررة ضبط المخالفات المرورية مخالفة تجاوز السرعة المقررة مخالفة السير بدون تراخيص

مواد متعلقة

ضبط 67 سلاحا ناريا و16 قضية مخدرات خلال حملات بأسوان وأسيوط ودمياط

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ 11 مليون جنيه

ضبط 12 طن دقيق مدعم في حملات تموينية خلال 24 ساعة

الداخلية تُعلن قبول دفعة جديدة بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية، تعرف على التفاصيل 

مصرع شاب أسفل عجلات قطار الأقصر

ربة منزل تطعن طليقها بسبب 500 جنيه في سوهاج

تحرير 1248 مخالفة ملصق إلكترونى ورفع 47 سيارة ودراجة نارية متروكة

حالة الطرق اليوم، كثافات متحركة بمحور 26 يوليو وهذه الشوارع

الأكثر قراءة

وفاة أحمد رفعت، استقالة وليد دعبس من رئاسة نادي مودرن سبورت

الانتقال من مكتب لآخر هجرة، علي جمعة: من ضيق عليه في وطنه عليه بتركه

مأساة حبيبة الشماع تتكرر بمصر القديمة، سيدة تقفز من توك توك تحرش بها سائقه

مجلس مودرن سبورت يتنازل عن حصته في الملكية للمجلس السابق

سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

تصريحات كولر تثير أزمة بملعب مباراة الأهلي وبيراميدز

انخفاض مفاجئ فى سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

مأساة وفاة أحمد رفعت، تطورات مثيرة تطيح بمجلس إدارة مودرن سبورت.. انتقادات حادة لتصريحات وليد دعبس.. ونادي الوحدة الإماراتي: فسخ العقد سببه فني بحت

منوعات

المزيد

لحظة تحبس الأنفاس، طائرة تفقد عجلة أثناء إقلاعها (فيديو)

رجل قعيد يلقي زجاجتي مولوتوف على القصر الملكي النرويجي (فيديو)

لن تصدق، مغربية تحصد لقب أول ملكة جمال للذكاء الاصطناعي في العالم

بينهم دولة عربية، إحصاء حديث يكشف كيف غيرت موجات الهجرة في نمو عدد سكان بعض البلدان؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 9-7-2024 في الأسواق

انخفاض أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 9-7-2024

أسعار العملات الأجنبية والعربية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 9-7- 2024

انخفاض مفاجئ فى سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

المزيد
ads

انفوجراف

يقضي بعزل بايدن.. ما هو التعديل الـ 25 في الدستور الأمريكي ومن أول من استخدمه؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجراد في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصى والذنوب

الانتقال من مكتب لآخر هجرة، علي جمعة: من ضيق عليه في وطنه عليه بتركه

يوم عاشوراء، تعرف على فضله وحكم صيامه كما جاء في السنة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية