تحرير 42954 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة، تفاصيل

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة بمختلف المحافظات.

تحرير 42954 مخالفة مرورية

وأسفرت جهودها خلال ال 24 ساعة الماضية عن ضبط 42954 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 2372 مخالفة السير بدون تراخيص، 25 دراجة نارية مخالفة، 18259 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 18 مخالفة موقف عشوائى، 1782 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 19 مخالفة شروط التراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.