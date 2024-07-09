تشييع جنازة والدة الإعلامي محمد شردي بمسقط رأسه في بورسعيد ( صور )
شيع أبناء محافظة بورسعيد، جنازة والدة الإعلامي محمد شردي، اليوم الثلاثاء عقب صلاة الظهر، وذلك من مسجد مريم بشارع الثلاثيني إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة باب رقم 2 من شارع 23 يوليو.
جنازة والدة الإعلامي محمد شردي
وظهرت ملامح التأثر والحزن الشديد على ملامح وجه الإعلامي محمد شردي، في الوقت الذي دخل عدد من أفراد أسرته في نوبة من البكاء، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية والإعلاميين والصحفيين.
يشار إلى أن السيدة ثريا إبراهيم القصيفي، هي والدة الإعلامي محمد شردي، وزوجة والده الكاتب الصحفي مصطفى شردي، مؤسس صحيفة الوفدـ، وعضو مجلس الشعب سابقًا عن محافظة بورسعيد.
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