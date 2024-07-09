الخطيب يتسلم تقريرا عن أزمة تصريحات كولر

الأهلي، تسلم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تقريرا شاملا عن تصريحات مارسيل كولر المدير الفني للفريق والتي شهدت الهجوم على أرضية ستاد القاهرة وما أعقبها من تصريحات من المسئولين عن هيئة ستاد القاهرة الذين خرجوا للرد على تصريحات المدرب السويسري بشأن سوء أرضية ملعب ستاد القاهرة.

وطلب الخطيب من خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي نقل عتابه إلى كولر والتأكيد له على ضرورة الحذر في إطلاق مثل هذه التصريحات من أجل الحفاظ على العلاقة الطيبة التي تجمع الأهلي مع جميع الهيئات الرياضية.

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة منافسه بيراميدز يوم الجمعة المقبل الموافق 12 من شهر يوليو الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة 14 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في التاسعة مساء الجمعة القادم وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي حقق فوزا مستحقا على طلائع الجيش، بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 57 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد أن خاض 23 مباراة فقط حتى الآن، ويواصل مطاردة بيراميدز على صدارة المسابقة، حيث يتصدر الفريق السماوي برصيد 68 نقطة من 27 مباراة.