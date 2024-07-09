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خارج الحدود

غرق المدمرة الإيرانية الحربية "سهند" بشكل كامل جنوب إيران

المدمرة الايرانية
المدمرة الايرانية سهند، فيتو

غرقت  المدمرة الإيرانية الحربية "سهند" اليوم الثلاثاء، بشكل كامل في ميناء بندر عباس جنوب شرقي؛ بعد فشل محاولات إنقاذها على مدى اليومين الماضيين، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إيرانية رسمية. 

 

غرق المدمرة الإيرانية سهند

 وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن "المدمرة سهند، التابعة للقوات البحرية للجيش الإيراني والتي تم سحبها من الماء بصعوبة بالغة الأحد الماضي، وعادت إلى توازنها، غرقت تحت الماء مرة أخرى عندما انقطع الحبل الذي كان يحمل المدمرة".

 

 وسهند هي مدمرة حربية لا يرصدها الرادار، إيرانية الصنع من فئة مدمرات جماران البحرية المنتجة محليًّا، وهي قادرة على حمل المروحيات، وتُعد الثالثة من هذا الجيل بعد جماران ودماوند.

 

منظومة لإطلاق صواريخ "بحر- بحر"

وتعمل المدمرة سهند بأربعة محركات، ما يزيد من قوة مناورتها وسرعتها، وقد جرى تزويدها بمنظومة لإطلاق صواريخ "بحر- بحر" وصواريخ "بحر- جو"، ومنظومة دفاعية ومنظومة ضد الغواصات.

ويبلغ طول المدمرة "سهند" 94 مترًا وعرضها 11 مترًا، وترتفع أعلى نقطة فيها 16 مترًا، أما الوزن الإجمالي لها فيبلغ حوالي 1400 طن، وتصل سرعتها إلى 34 عقدة بحرية، وقد يصل عدد طاقمها إلى نحو 100 شخص.

وقد جرى الكشف عن  المدمرة سهند رسميًّا مطلع ديسمبر 2018، في مياه بندر عباس جنوبي إيران.

ويوم الأحد الماضي، تعرضت المدمرة لحادث بعدما حاولت الوصول إلى أحد أرصفة ميناء بندر عباس بغرض  الإصلاح.

وقال تقرير لإذاعة وتلفزيون إيران: إن المدمرة سهند التي يجري إصلاحها في الرصيف فقدت توازنها بسبب تسرب المياه إلى الخزانات".

وأعلنت منطقة البحرية الأولى عن إصابة عدد من الأشخاص في هذا الحادث، دون تحديد عددهم، مشيرة إلى أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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