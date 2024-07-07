تعرض مدمرة إيرانية لحادث في مياه الخليج العربي

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، أن مدمرة بحرية إيرانية تعرضت لحادث في مياه الخليج العربي.

وذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء أن المدمرة "سهند"، التابعة للأسطول الجنوبي للبحرية الإيرانية تعرضت اليوم الأحد لحادث في مياه ميناء بندر عباس عاصمة محافظة هرمزجان.

وأضافت الوكالة أن آخر تقرير إعلامي يشير إلى غرق جزء من المدمرة "سهند" تحت الماء.

ولم تذكر وكالة مهر طبيعة الحادث الذي تعرضت له المدمرة الإيرانية.

تعرض المدمرة الإيرانية "سهند" لحادث

فيما قالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" نقلا عن بيان للبحرية أنه خلال إجراء إصلاحات للمدمرة سهند عند الرصيف "فقدت توازنها بسبب تسرب المياه.. ولحسن الحظ.. بدأت السفينة تعود لتوازنها سريعا".

ولم تحدد الوكالة زمن وقوع الحادث.

ونشرت وسائل إعلام رسمية صورة لسفينة مقلوبة، وقالت إنه تم نقل عدة أشخاص إلى المستشفى مصابين بجروح طفيفة.