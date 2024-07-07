الأحد 07 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تعرض مدمرة إيرانية لحادث في مياه الخليج العربي

المدمرة سنهد، فيتو
المدمرة سنهد، فيتو

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، أن مدمرة بحرية إيرانية تعرضت لحادث في مياه الخليج العربي.

وذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء أن المدمرة "سهند"، التابعة للأسطول الجنوبي للبحرية الإيرانية تعرضت اليوم الأحد لحادث في مياه ميناء بندر عباس عاصمة محافظة هرمزجان.

وأضافت الوكالة أن آخر تقرير إعلامي يشير إلى غرق جزء من المدمرة "سهند" تحت الماء.

ولم تذكر وكالة مهر طبيعة الحادث الذي تعرضت له المدمرة الإيرانية.

 

تعرض المدمرة الإيرانية "سهند" لحادث

فيما قالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" نقلا عن بيان للبحرية أنه خلال إجراء إصلاحات للمدمرة سهند عند الرصيف "فقدت توازنها بسبب تسرب المياه.. ولحسن الحظ.. بدأت السفينة تعود لتوازنها سريعا".

ولم تحدد الوكالة زمن وقوع الحادث.

ونشرت وسائل إعلام رسمية صورة لسفينة مقلوبة، وقالت إنه تم نقل عدة أشخاص إلى المستشفى مصابين بجروح طفيفة.

 

ما هي صلاحيات الرئيس في إيران بعد فوز مسعود بزشكيان؟.. أرفع مسؤول بالبلاد بعد المرشد الأعلى.. يوقع الاتفاقيات الدولية.. ويعين السفراء ويختار الوزراء

كندا تعتزم تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الخليج العربى مياه الخليج العربي ميناء بندر عباس محافظة هرمزجان المدمرة الإيرانية سنهد البحرية الايرانية سهند

مواد متعلقة

كندا تعتزم تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

الحوثيون يعلنون تنفيذ 3 عمليات ضد مدمرة أمريكية وسفينتين

اغتيال مستشار الحرس الثوري الإيراني سعيد أبيار في قصف إسرائيلي على حلب

الحرس الثوري يتوعد إسرائيل بالرد على مقتل المستشار العسكري الإيراني بسوريا

الأكثر قراءة

خلل كهربي مميت بالقلب، جمال شعبان يكشف السبب الحقيقي لوفاة أحمد رفعت

ميدو يكشف عورات الكرة المصرية بعد وفاة أحمد رفعت: الفاسدون وصلوا لقمة إدارتها (فيديو)

النيابة تستدعي إمام عاشور في واقعة مول الشيخ زايد

شيكابالا يهاجم رابطة الأندية لعدم تأجيل مباريات الدوري بعد وفاة أحمد رفعت

مفاجأة في التقرير الطبي لـ شيرين عبد الوهاب بعد اعتداء حسام حبيب عليها

نائب في سؤال برلماني حول مؤهلات وزير التعليم: التراجع عن الأخطاء أفضل

أول تحرك من الشباب والرياضة للتحقيق في سفر الراحل أحمد رفعت

العربية ادمرت، أول تعليق من نشوى مصطفى بعد تعرضها لحادث سيارة

منوعات

المزيد

أم بريطانية تختار الموت الرحيم بسبب زوجها

من بينها السعودية والكويت، موجة حر شديدة تضرب دول عربية

120 كيلو من أسلاك الذهب و100 من الفضة، مراسم تغيير كسوة الكعبة (فيديو)

علماء صينيون يصنعون مادة جديدة لتبريد المنازل

المزيد

خدمات

المزيد

الكيلو يبدأ من 280 جنيهًا، تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد في السوق

أحدث أسعار القصدير في السوق اليوم الأحد 7-7-2024

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 7 يوليو 2024

المزيد
ads

انفوجراف

أبرز تصريحات الرئيس السيسي في مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء تكشف سبب بدء العام الهجري بشهر المحرم

أمين الفتوى بدار الإفتاء: الهجرة علمتنا أن الإنسان يمكنه أن يبدأ من جديد في أي لحظة

ما حدود التعامل بين الرجل والمرأة؟ وما ضوابط الاختلاط بين الجنسين؟

المزيد
الجريدة الرسمية