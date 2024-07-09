اجتماع تنسيقي لمديرية تموين الإسكندرية ووحدة حقوق الإنسان

عقد اليوم اجتماع تنسيقى لقيادات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية ووحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، وذلك بديوان عام المديرية يأتي ذلك بتوجيهات من المهندس أحمد إبراهيم وكيل الوزارة.

حضر الاجتماع جمال عمار وكيل المديرية والمهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى والمتحدث الرسمى باسم المديرية و حنان عبد الباسط مديرة ادارة خدمة المواطنين والعلاقات العامة بالمديرية وقيادات المديرية متمثلة فى مديرى الإدارات الرئيسية المنوطة بالتعامل مع المواطنين.

وذلك مع مسئولى وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة عوض غندر و ممدوح رشاد وذلك لوضع الخطوط العريضة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

حيث تم استعراض أنشطة المديرية المتعاملة مع المواطنين من خلال استقبال شكاوى المواطنين من خلال الشكاوى الواردة من بوابة الشكاوى بالوزارة والمحافظة إلى إدارة خدمة المواطنين ومركز المعلومات والتى يتم توجيهها إلى الإدارات التموينية المختصة لفحصها والعمل على حلها ثم توجيه الرد على المواطنين.

كما تم الاتفاق على رفع تقرير شهرى موجه من ادارة خدمة المواطنين ومركز المعلومات بعدد الشكاوى الواردة وعدد الشكاوى التى تم فحصها وحلها والرد عليها وكذلك عدد الشكاوى التى مازالت تحت الفحص.

كما تم الاتفاق على عقد ندوة تعريفية للتعريف باستراتيجية حقوق الإنسان من خلال وحدة حقوق الإنسان الإدارات الرئيسية بالمديرية خلال الفترة القريبة القادمة.