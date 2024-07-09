الثلاثاء 09 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة شخصين صدمتهما سيارة بالمنيا

الإسعاف
الإسعاف

 إصابة شخصين صدمتهما سيارة أمام السجل المدني بمدينة المنيا الجديدة، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة شخصين صدمتهما سيارة بالمنيا 

txt

فاكهة السابوتا.. الجوهرة النادرة في المنيا.. يصل سعرها لـ 400 جنيه.. موطنها الأصلي المكسيك.. تعالج أمراض القلب والجهاز الهضمي (صور)

txt

إغماء طالبة خلال امتحان الكيمياء في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إصابة شخصين إثر اصطدامهما بسيارة أمام السجل المدني بـ مدينة المنيا الجديدة.

 

تحويل شخصين إلى المستشفى صدمتهم سيارة بالمنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة كل من "مؤمن.م"، "زينب.ن" تنوعت إصابتهما ما بين كدمات وسحجات واشتباه كسر بالجمجمة واشتباه نزيف داخلي بالمخ.

 

مستشفى المنيا

 تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مدينة المنيا الجديدة المنيا الجديدة إصابة شخصين صدمتهم سيارة بالمنيا حوادث المنيا اخبار حوادث المنيا أخبار حوادث محافظة المنيا حوادث المنيا اليوم أخبار حوادث المنيا اليوم حوادث محافظة المنيا اليوم

مواد متعلقة

إصابة سيدة ثلاثينية بآلة حادة في ظروف غامضة بالمنيا

فاكهة السابوتا.. الجوهرة النادرة في المنيا.. يصل سعرها لـ 400 جنيه.. موطنها الأصلي المكسيك.. تعالج أمراض القلب والجهاز الهضمي (صور)

مصرع طفلة وإصابة 3 أشخاص آخرين في حادث تصادم بالمنيا

إغماء طالبة خلال امتحان الكيمياء في المنيا

تباين آراء طلاب الثانوية العامة في المنيا حول امتحان الكيمياء

أهالي سمالوط بالمنيا يستغيثون من انقطاع مياه الشرب (صور)

عايزين مكافأة الامتحانات وانزل امشي وسط الناس، مطالب أهالي المنيا من عماد الكدواني المحافظ الجديد

إصابة شخصين إثر حادث انقلاب تروسيكل في المنيا

الأكثر قراءة

وفاة أحمد رفعت، استقالة وليد دعبس من رئاسة نادي مودرن سبورت

الانتقال من مكتب لآخر هجرة، علي جمعة: من ضيق عليه في وطنه عليه بتركه

مأساة حبيبة الشماع تتكرر بمصر القديمة، سيدة تقفز من توك توك تحرش بها سائقه

مجلس مودرن سبورت يتنازل عن حصته في الملكية للمجلس السابق

مأساة وفاة أحمد رفعت، تطورات مثيرة تطيح بمجلس إدارة مودرن سبورت.. انتقادات حادة لتصريحات وليد دعبس.. ونادي الوحدة الإماراتي: فسخ العقد سببه فني بحت

سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

تصريحات كولر تثير أزمة بملعب مباراة الأهلي وبيراميدز

يقضي بعزل بايدن.. ما هو التعديل الـ 25 في الدستور الأمريكي ومن أول من استخدمه؟ (فيديوجراف)

منوعات

المزيد

لحظة تحبس الأنفاس، طائرة تفقد عجلة أثناء إقلاعها (فيديو)

رجل قعيد يلقي زجاجتي مولوتوف على القصر الملكي النرويجي (فيديو)

لن تصدق، مغربية تحصد لقب أول ملكة جمال للذكاء الاصطناعي في العالم

بينهم دولة عربية، إحصاء حديث يكشف كيف غيرت موجات الهجرة في نمو عدد سكان بعض البلدان؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 9-7-2024 في الأسواق

انخفاض أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 9-7-2024

أسعار العملات الأجنبية والعربية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 9-7- 2024

انخفاض مفاجئ فى سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

المزيد
ads

انفوجراف

يقضي بعزل بايدن.. ما هو التعديل الـ 25 في الدستور الأمريكي ومن أول من استخدمه؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجراد في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصى والذنوب

الانتقال من مكتب لآخر هجرة، علي جمعة: من ضيق عليه في وطنه عليه بتركه

يوم عاشوراء، تعرف على فضله وحكم صيامه كما جاء في السنة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية