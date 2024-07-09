إصابة شخصين صدمتهما سيارة أمام السجل المدني بمدينة المنيا الجديدة، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة شخصين صدمتهما سيارة بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إصابة شخصين إثر اصطدامهما بسيارة أمام السجل المدني بـ مدينة المنيا الجديدة.

تحويل شخصين إلى المستشفى صدمتهم سيارة بالمنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة كل من "مؤمن.م"، "زينب.ن" تنوعت إصابتهما ما بين كدمات وسحجات واشتباه كسر بالجمجمة واشتباه نزيف داخلي بالمخ.

مستشفى المنيا

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.