ناشطة إثيوبية تعاود استفزاز المصريين بالملء الخامس لسد النهضة (فيديو)

سد النهضة، عاودت الناشطة الإثيوبية صابرين أحمد، نائبة رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية، استفزاز المصريين مرة أخرى، بتذكيرها باقتراب موعد الملء الخامس لسد النهضة، بعدما نشرت مقطعا بملء 5 كؤوس من الماء، تعبيرًا عن بداية الملء الخامس لسد النهضة، دونما النظر إلى الأضرار التي يسببها الملء لدول المصب.

ناشطة إثيوبية تستفز المصريين



وعادت نائبة رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية صابرين أحمد إلى استفزاز المصريين مرة أخري، بعد نشرها لمقطع الفيديو الأول للملء الخامس لسد النهضة، معلقة: "يا أصدقاء... حاولو تفهموا ليس إستفزاز إنما هو اعتزاز".



يذكر أن مقطع الفيديو الذي بثته الناشطة الإثيوبية صابرين احمد، عبر حسابها بمنصة "أكس"، أثار استفزاز المصريين، وخاصة أنها ظهرت في المقطع وهى تملأ 5 كؤوس بالماء وتنظر في تحد، ولسان حالها يقول إن إثيوبيا ماضية في تعنتها بالملء الخامس لسد النهضة، بقرار أحادي ودون النظر للأضرار التي يسببها ملء السد على دول المصب، مصر والسودان.

المصريون للناشطة الإثيوبية لماذا المكايدة



مقطع الناشطة الإثيوبية استفز آلاف المصريين، الذين أكدوا أن إثيوبيا تمارس تحديها لمصر، وأن ذلك ليس في مصلحة إثيوبيا، مشيرين إلى وجود آلاف اللاجئين الإثيوبيين في مصر.



وعلق الناشط أحمد شكر قائلًا: "مصر فيها نص مليون اثيوبي لاجئ -اغلبهم بيقولوا انهم معارضة!!".



وتساءل الناشط مختار الحسانين، قائلا: " لماذا المكايدة والاصرار على الاهانة، عادى املئوه".



وعلق أحد النشطاء قائلًا: “لو نهر النيل من عندكم لا نريد منه نقطة ماء، ولو من عند الله فلن تستطيع قوة على وجه الارض ان تحرمنا منه {أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ * أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ * لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ}”.



وعلق أبو طارق قائلًا: "ما دام مليتى أكواب من الزجاج ده اكبر دليل فى اى وقت سينكسروا وبالتالى السد سينهار".

