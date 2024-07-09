جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر تواصل التدريبات الصيفية في تكنولوجيا التصنيع الغذائي

واصل طلاب برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، بـجامعة طيبة التكنولوجية، فعاليات التدريب الصيفي، في المنشآت الصناعية المرتبطة بتكنولوجيا التصنيع الغذائي، تحت إشراف الدكتور حمودة محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

وتدرب الطلاب على كيفية التعرف على مدى صلاحية الأغذية وكيفية فحصها داخل الفنادق، وتطبيق معايير الصحة وسلامة الأغذية داخل المنشأة، والتدريب على تصنيع بعض المنتجات الغذائية كالمخبوزات وبعض الحلويات التى تحتاج إلى التكنولوجيا بشكل خاص.

مراحل تصنيع منتجات الألبان

كما تدربوا على مراحل تصنيع منتجات الألبان وكيفية إجراء التحاليل الميكروبية والكيميائية التي تتم عند استلامها لمعرفة المغشوشة منها، ومراحل صناعة الحلاوة الطحينية من الاستلام حتى مرحلة التعبئة والتغليف.

متابعة دورية لأعمال التدريب

أوضح الدكتور حمودة دردير، عميد الكلية، أن هناك متابعة يومية لأعمال التدريب من قبل المشرفين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، كل فى تخصصه، مشيدا بالتعاون الرائع بين اصحاب مصانع منتجات الألبان، ومديرى الفنادق السياحية الكبرى وهيئة الصادرات والواردات بأسوان ومصانع حلاوه الطحينية.

من جانبه، قدم رئيس الجامعة، الشكر لعميد الكلية وهيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية، لمتابعة الطلاب في مواقع التدريب والقيام بأعمال المتابعة بشكل يومي مع الطلاب وجهات التدريب، ووجه بإعداد تقرير مفصل بنهاية التدريب من قبل الطلاب، متمنيا لهم التوفيق في التدريب الصيفي.

وأكد الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، على حرص تطوير الجامعة والارتقاء بمستواها، بما يتماشى مع متطلبات العصر واحتياجات سوق العمل.

وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة تعمل على تعزيز علاقاتها مع مختلف الجهات، والتعاون معها في المجالات المختلفة، بما يسهم في تحقيق أهدافها ورسالتها.