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النقل تكشف معدلات تنفيذ الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع (صور)

القطار السريع،فيتو
القطار السريع،فيتو

كشفت وزارة النقل عن معدلات تنفيذ الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع أكتوبر/أسوان/ أبوسمبل بطول  1100 كيلو متر بمحافظات الصعيد من خلال نشر تقرير مصور لتنفيذ أعمال البنية الأساسية.

الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع

يساهم القطار الكهربائي السريع من خلال الخط الثاني أو ما يسمى بالخط الأزرق في خدمة محافظات الصعيد والمناطق العمرانية والصناعية بغرب النيل ويبدأ الخط الثاني من شبكة القطار السريع من محطة الفيوم - بني سويف وحتى مدينة أبو سمبل بطول 1100 كم غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي.

محطات الخط الثاني من القطار السريع 

يتم إنشاء المحطات الخط الثاني من القطار السريع في مناطق تقاطع محاور النيل، على أن تكون السرعة التصميمية للمشروع 250 كم / ساعة، والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم/ الساعة لـ 19 قطار، والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة لـ 45 قطار، وجرارات البضائع الكهربائية 120 كم / ساعة لـ 19 جرار.

سرعات القطارات الكهربائية في مصر 

تبلغ السرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم/ س والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة وقطارات نقل البضائع 120 كم / ساعة، ويبلغ عدد القطارات الكهربائية السريعة 20 قطارًا، والقطارات الكهربائية الإقليمية 48 قطارًا بسرعة 160 كم /س، و20 جرارا لنقل البضائع لضمان تحقيق أكبر عائد مالى يغطى مصروفات التشغيل والصيانة فيما بعد الهدف من تنويع الوحدات المتحركة (سريعة وإقليمية) هو توفير وسيلة نقل حضارية تناسب كل مستويات الدخل، مع تقديم خدمة متميزة.

أهمية مشروع القطار الكهربائي السريع 

شبكة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية ستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في ( حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية ) وكذلك خدمة المناطق السياحية ( الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية ) في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر ) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر وخدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة او مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات.

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