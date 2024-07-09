الاستماع لأقوال العاملين في حريق محل بمدينة نصر

طلبت نيابة مدينة نصر انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب في محل بمدينة نصر، والاستماع لأقوال العاملين بالمحل للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق شب في محل، بمنطقة مدينة نصر، وتبين من التحريات الأولية عن نشوب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي.

نشوب حريق داخل محل بمنطقة مدينة نصر

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق داخل محل بمنطقة مدينة نصر.

وعلى الفور، انتقلت عربات الإطفاء لموقع الحريق، وجرى فرض كردون أمني ومحاصرة النيران، وتمكنت القوات من السيطرة علي النيران وإخمادها، دون وقوع خسائر بشرية.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.