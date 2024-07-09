الثلاثاء 09 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

يربط 3 محافظات بالطريق الدولي، كيف يؤثر محور الزقازيق السنبلاوين في المستوى المعيشي للمواطنين

محور الزقازيق السنبلاوين،
محور الزقازيق السنبلاوين، فيتو

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل  على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بيانات جديدة عن  محور الزقازيق-السنبلاوين  لبيان المستوى الذي وصلت إليه الطرق والمحاور الرئيسية، بعد الانتهاء من تنفيذه بنسبة 100% ومخطط افتتاحه خلال الفترة المقبلة.

 

ويعد محور الزقازيق  أحد أهم المحاور التي تربط بين محافظتي الشرقية والدقهلية ويبلغ طول المحور 38 كيلومترًا بثلاث حارات مرورية في كل اتجاه، ويبلغ عرض الطريق 27 مترًا ويشتمل المحور على 24 كوبري و39 نفقًا و4 برابخ بالإضافة إلى 67 عملًا صناعيًّا. 

 

محور (الزقازيق -السنبلاوين) يقلل من الحوادث المرورية بمحافظة الشرقية 

ويسهم محور الزقازيق-السنبلاوين في الوصول إلى مدينة دمياط والطريق الدولي الساحلي، وكذلك مساهمته في تسهيل حركة المواطنين وحركة التجارة بين محافظات الدلتا، بما ينعكس على المستوى المعيشي للمواطنين، بالإضافة إلى الحد من الحوادث المرورية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

التواصل الاجتماعي حوادث المرور حركة المواطنين تسهيل حركة المواطنين بمحافظة الشرقية المستوى المعيشى للمواطن

مواد متعلقة

بعد تصديق الرئيس، النص الكامل لقانون رعاية حقوق المسنين

الرئيس يصدق على قانون رعاية حقوق المسنين.. اللائحة التنفيذية تصدر خلال 6 أشهر.. الحقوق تشمل من بلغ سن 65 عاما وتتضمن الأجانب.. وهذه أبرز التزامات الدولة

بعد تصديق الرئيس، ننشر نص قانون رعاية حقوق المسنين

تطوير الطرق والمحاور، كل ما تريد معرفته عن محوري عمرو بن العاص ومحمود نصر

تطور العلاقات المصرية العمانية.. الرئيس السيسي والسلطان هيثم يتبادلان التهاني بحلول عيد الفطر.. ومسيرة متميزة للتعاون بين البلدين لتحقيق مصالح الشعبين وتعزيز العمل العربي المشترك

البيئة أولوية وطنية.. استضافات تاريخية وإنجازات دولية.. وخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الخضراء

الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لشهر مارس الماضي.. التعامل مع 2375 شكوى واستغاثة طبية.. وإنهاء إجراءات إصدار 3150 كارت تكافُل وكرامة

أخبار مصر اليوم.. الوزراء: إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك من 9 لـ 14 أبريل الجاري.. وأسعار الكحك بالمجمعات الإستهلاكية

الأكثر قراءة

شهادة أمام الله، مسؤول الوحدة الإماراتي يكشف تفاصيل ما فعله دياب بـ أحمد رفعت (فيديو)

يقترب من الـ 500 جنيه، تعرف على أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

هاني حتحوت لـ وليد دعبس: المسؤول عن موت أحمد رفعت لازم يحاسب ورئيس مودرن: أنتم عايزين تولعوا الدنيا (فيديو)

بينهم دولة عربية، إحصاء حديث يكشف كيف غيرت موجات الهجرة في نمو عدد سكان بعض البلدان؟

يربط 3 محافظات بالطريق الدولي، كيف يؤثر محور الزقازيق السنبلاوين في المستوى المعيشي للمواطنين

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 9-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

فوائد الخيار، يحل جميع مشاكل البشرة

لعبة الموت بين حزب الله وإسرائيل.. معركة عض الأصابع بين أقوى وكيل إيرانى بالمنطقة مع دولة الاحتلال تدخل مرحلة الحسم.. والجميع يتفادى «ساعة الصفر»

منوعات

المزيد

روسيا تستقبل مودي، جولة بمركبة يقودها بوتين وعرض للخيول (فيديو وصور)

صور أقمار صناعية تُظهر توسع إيران في إنتاج الصواريخ الباليستية

مواقع التواصل أبرز الأسباب، ارتفاع غير مسبوق في نسبة الطلاق اليومية بدولة عربية

تحذير أمريكي من تحول إعصار بيريل إلى عاصفة استوائية الليلة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

الدينار الكويتي وصل لكام مقابل الجنيه المصري نهاية تعاملات اليوم الاثنين

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين بالسوق المحلي

كم سجل سعر اليورو بعد تراجعه أمام الجنيه بالبنك المركزي بختام تعاملات اليوم الإثنين؟

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الاثنين

المزيد
ads

انفوجراف

تشكيل اللجنة البرلمانية الخاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 9-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 9-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 9-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية