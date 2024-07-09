يربط 3 محافظات بالطريق الدولي، كيف يؤثر محور الزقازيق السنبلاوين في المستوى المعيشي للمواطنين

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بيانات جديدة عن محور الزقازيق-السنبلاوين لبيان المستوى الذي وصلت إليه الطرق والمحاور الرئيسية، بعد الانتهاء من تنفيذه بنسبة 100% ومخطط افتتاحه خلال الفترة المقبلة.

ويعد محور الزقازيق أحد أهم المحاور التي تربط بين محافظتي الشرقية والدقهلية ويبلغ طول المحور 38 كيلومترًا بثلاث حارات مرورية في كل اتجاه، ويبلغ عرض الطريق 27 مترًا ويشتمل المحور على 24 كوبري و39 نفقًا و4 برابخ بالإضافة إلى 67 عملًا صناعيًّا.

محور (الزقازيق -السنبلاوين) يقلل من الحوادث المرورية بمحافظة الشرقية

ويسهم محور الزقازيق-السنبلاوين في الوصول إلى مدينة دمياط والطريق الدولي الساحلي، وكذلك مساهمته في تسهيل حركة المواطنين وحركة التجارة بين محافظات الدلتا، بما ينعكس على المستوى المعيشي للمواطنين، بالإضافة إلى الحد من الحوادث المرورية.