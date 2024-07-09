موعد مباراة الأرجنتين وكندا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024
كوبا أمريكا 2024، يستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة نظيره منتخب كندا، في الساعات الأولى من صباح غدا الأربعاء ضمن نصف نهائي كوبا أمريكا 2024.
ويحتضن ملعب "ماتلايف ستاديوم" مباراة الأرجنتين وكندا في إطار منافسات نصف نهائي كوبا أمريكا، البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي.
وتأهلت الأرجنتين إلى نصف النهائي بعد التغلب على الإكوادور بركلات الترجيح، وبالمثل تأهلت كندا إلى تلك المرحلة من البطولة أمام فنزويلا.
والتقت الأرجنتين نظيرتها كندا، في أولى مباريات دور المجموعات حيث فاز بطل العالم بهدفين دون رد.
ويلتقي الفائز من مباراة الأرجنتين ضد كندا مع مع الفائز من مباراة أوروجواي وكولومبيا، في النهائي فجر الإثنين المقبل.
موعد مباراة الأرجنتين وكندا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024
تنطلق مباراة الأرجنتين وكندا فجر يوم الأربعاء، 10 يوليو، في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة والسعودية.
القنوات الناقلة المجانية لبطولة كوبا أمريكا 2024
قمر هيسباسات 30 غربا
القنوات الإسبانية:
Esport 3
TV 3 Catalunya
تردد القنوات:
11347 H 20858 أفقي
قمر هوتبيرد 13 شرق
القنوات الإيطالية:
Solo calcio
تردد القنوات:
11179 H 27500 أفقي
قمر يوتلسات 5 غرب
القنوات الإيطالية:
Sport italia
تردد القنوات:
12341 V 31400 عمودي
القنوات الفرنسية:
L'Equipe TV
تردد القنوات:
12648 V 29500 عمودي
حكام مباراة الأرجنتين وكندا
وتم إسناد لقاء الأرجنتين وكندا لطاقم تحكيم من تشيلي بقيادة بييرو مازا (حكم ساحة) ويعاونه كلاوديو أوروتيا وخوسيه ريتامال، فيما يتواجد التشيلي خوان لارا في تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، ويعاونه مواطناه إدسون سيستيرناس ورودريجو كارفخال والبيروفي أوجوستو مينينديز.
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