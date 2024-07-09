كوبا أمريكا 2024، يستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة نظيره منتخب كندا، في الساعات الأولى من صباح غدا الأربعاء ضمن نصف نهائي كوبا أمريكا 2024.



ويحتضن ملعب "ماتلايف ستاديوم" مباراة الأرجنتين وكندا في إطار منافسات نصف نهائي كوبا أمريكا، البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي.

وتأهلت الأرجنتين إلى نصف النهائي بعد التغلب على الإكوادور بركلات الترجيح، وبالمثل تأهلت كندا إلى تلك المرحلة من البطولة أمام فنزويلا.



والتقت الأرجنتين نظيرتها كندا، في أولى مباريات دور المجموعات حيث فاز بطل العالم بهدفين دون رد.

ويلتقي الفائز من مباراة الأرجنتين ضد كندا مع مع الفائز من مباراة أوروجواي وكولومبيا، في النهائي فجر الإثنين المقبل.

موعد مباراة الأرجنتين وكندا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024

تنطلق مباراة الأرجنتين وكندا فجر يوم الأربعاء، 10 يوليو، في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة المجانية لبطولة كوبا أمريكا 2024

قمر هيسباسات 30 غربا

القنوات الإسبانية:

Esport 3

TV 3 Catalunya

تردد القنوات:

11347 H 20858 أفقي

قمر هوتبيرد 13 شرق



القنوات الإيطالية:

Solo calcio

تردد القنوات:

11179 H 27500 أفقي

قمر يوتلسات 5 غرب

القنوات الإيطالية:

Sport italia

تردد القنوات:

12341 V 31400 عمودي

القنوات الفرنسية:

L'Equipe TV

تردد القنوات:

12648 V 29500 عمودي

حكام مباراة الأرجنتين وكندا

وتم إسناد لقاء الأرجنتين وكندا لطاقم تحكيم من تشيلي بقيادة بييرو مازا (حكم ساحة) ويعاونه كلاوديو أوروتيا وخوسيه ريتامال، فيما يتواجد التشيلي خوان لارا في تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، ويعاونه مواطناه إدسون سيستيرناس ورودريجو كارفخال والبيروفي أوجوستو مينينديز.