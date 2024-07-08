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رياضة

ميسي خارج التشكيل المثالي لربع نهائي كوبا أمريكا

ميسي، فيتو
ميسي، فيتو

كوبا أمريكا 2024، أسدل الستار على مباريات دور الثمانية ببطولة كأس أمريكا الجنوبية كوبا أمريكا 2024، المقامة حاليا في الولايات المتحدة. 

وتأهل منتخب الأرجنتين، حامل اللقب، للمربع الذهبي لبطولة كوبا أمريكا، عقب فوزه على الإكوادور في دور الثمانية بركلات الترجيح، كما وع منتخب البرازيل البطولة عقب خسارته أمام أوروجواي في ربع النهائي.

وفجر منتخب كندا مفاجأة من العيار الثقيل بصعوده للدور قبل النهائي في مشاركته الأولى بكوبا أمريكا، إثر تغلبه بركلات الترجيح على نظيره الفنزويلي، بعد تعادلهما 1 / 1 في الوقت الأصلي، بينما اكتسح منتخب كولومبيا نظيره البنمي 5 / صفر، ليواصل مشواره في البطولة عن جدارة.

واختار الموقع الإلكتروني الرسمي لكوبا أمريكا 2024 التشكيلة المثالية في دور الثمانية بالبطولة والتي شهدت عدم تواجد ميسي وجاء التشكيل المثالي لجولة ربع نهائي كوبا أمريكا كالتالي:  

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (الأرجنتين) 

الظهير الأيمن:  أرامبورو (فنزويلا)

قلب الدفاع: دافينسون سانشيز (كولومبيا)

قلب الدفاع: ليساندرو مارتينيز (الأرجنتين)

الظهير الأيسر: بييرو هينكابي (الإكوادور)

لاعب الوسط: مانويل أوجارتي (أوروجواي)

لاعب الوسط: ريتشارد ريوس (كولومبيا)

لاعب الوسط: خاميس رودريجيز (كولومبيا)

المهاجم: رافينيا (البرازيل)

المهاجم: جاكوب شافلبورج (كندا)

المهاجم: سالومون روندون (فنزويلا)

مباريات نصف نهائي كوبا أمريكا 

ويلتقي منتخب الأرجنتين نظيره الكندي بالدور قبل النهائي، في إعادة للمباراة الافتتاحية بالنسخة الحالية للمسابقة، التي انتهت بفوز أبطال العالم 2 / صفر، فيما تلعب أوروجواي مع كولومبيا، في مواجهة لا تخلو من الندية والإثارة، على أن يلتقي الفائزان في المباراة النهائية.

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