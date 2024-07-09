ضبط 67 سلاحا ناريا و16 قضية مخدرات خلال حملات بأسوان وأسيوط ودمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

ضبط 67 سلاحا ناريا و16 قضية مخدرات

وفى مديرية أمن أسيوط؛ ضبط 39 قضية سلاح نارى بإجمالى 61 قطعة سلاح نارى عبارة عن (16 بندقية آلية – 22 بندقية خرطوش – 23 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة 39 متهما لـ "31 منهم معلومات جنائية".





كما ضبط 8 قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,160 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,950 كيلو جرام لمخدر الشابو).. بحوزة (12 متهما لـ"10 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ 422 حكما قضائيا متنوعا.



وفى مديرية أمن أسوان؛ ضبط 3 قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 3 كيلو جرامات لمخدر البانجو – كمية لمخدر الشابو).. بحوزة (3 متهمين لـ" 2 منهم معلومات جنائية")، و3 قطع سلاح نارى.. عبارة عن 3 فرد محلى، وتنفيذ 820 حكما قضائيا متنوعا.



وفى مديرية أمن دمياط؛ ضبط 5 قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,250 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 15 كيلو جرام لمخدر البانجو – 5 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين)، و3 قطع سلاح نارى، عبارة عن (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 6 متهمين لـ"4 منهم معلومات جنائية"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.