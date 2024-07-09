الثلاثاء 09 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 67 سلاحا ناريا و16 قضية مخدرات خلال حملات بأسوان وأسيوط ودمياط

ضبط أسلحة نارية
ضبط أسلحة نارية

شن  قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

 

ضبط 67 سلاحا ناريا و16 قضية مخدرات 

 وفى مديرية أمن أسيوط؛ ضبط 39 قضية سلاح نارى بإجمالى 61 قطعة سلاح نارى عبارة عن (16 بندقية آلية – 22 بندقية خرطوش – 23 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة 39 متهما لـ "31 منهم معلومات جنائية".

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ 11 مليون جنيه

الداخلية تُعلن قبول دفعة جديدة بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية، تعرف على التفاصيل 


 

كما ضبط  8 قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,160 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,950 كيلو جرام لمخدر الشابو).. بحوزة (12 متهما لـ"10 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ 422 حكما قضائيا متنوعا.
 

وفى مديرية أمن أسوان؛ ضبط 3 قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 3 كيلو جرامات لمخدر البانجو – كمية لمخدر الشابو).. بحوزة (3 متهمين لـ" 2 منهم معلومات جنائية")، و3  قطع سلاح نارى.. عبارة عن 3 فرد محلى، وتنفيذ 820 حكما قضائيا متنوعا.
 

وفى مديرية أمن دمياط؛ ضبط 5 قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,250 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 15 كيلو جرام لمخدر البانجو – 5 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين)، و3  قطع سلاح نارى، عبارة عن (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 6 متهمين لـ"4 منهم معلومات جنائية"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأجهزة الأمنية الامن العام أسيوط المحكوم عليهم المحكوم عليهم الهاربين المواد المخدرة ضبط المحكوم عليهم الهاربين مديرية أمن اسيوط مديرية أمن أسوان مديرية أمن دمياط مخدر الشابو مخدر الهيدرو

مواد متعلقة

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ 11 مليون جنيه

ضبط 12 طن دقيق مدعم في حملات تموينية خلال 24 ساعة

الداخلية تُعلن قبول دفعة جديدة بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية، تعرف على التفاصيل 

مصرع شاب أسفل عجلات قطار الأقصر

ربة منزل تطعن طليقها بسبب 500 جنيه في سوهاج

تحرير 1248 مخالفة ملصق إلكترونى ورفع 47 سيارة ودراجة نارية متروكة

حالة الطرق اليوم، كثافات متحركة بمحور 26 يوليو وهذه الشوارع

ضبط 102 فرد خرطوش و59 متهما بأعمال البلطجة وهارب من المراقبة بالمحافظات

الأكثر قراءة

وفاة أحمد رفعت، استقالة وليد دعبس من رئاسة نادي مودرن سبورت

الانتقال من مكتب لآخر هجرة، علي جمعة: من ضيق عليه في وطنه عليه بتركه

مأساة حبيبة الشماع تتكرر بمصر القديمة، سيدة تقفز من توك توك تحرش بها سائقه

مجلس مودرن سبورت يتنازل عن حصته في الملكية للمجلس السابق

سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

تصريحات كولر تثير أزمة بملعب مباراة الأهلي وبيراميدز

مأساة وفاة أحمد رفعت، تطورات مثيرة تطيح بمجلس إدارة مودرن سبورت.. انتقادات حادة لتصريحات وليد دعبس.. ونادي الوحدة الإماراتي: فسخ العقد سببه فني بحت

انخفاض مفاجئ فى سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

منوعات

المزيد

لحظة تحبس الأنفاس، طائرة تفقد عجلة أثناء إقلاعها (فيديو)

رجل قعيد يلقي زجاجتي مولوتوف على القصر الملكي النرويجي (فيديو)

لن تصدق، مغربية تحصد لقب أول ملكة جمال للذكاء الاصطناعي في العالم

بينهم دولة عربية، إحصاء حديث يكشف كيف غيرت موجات الهجرة في نمو عدد سكان بعض البلدان؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 9-7-2024 في الأسواق

انخفاض أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 9-7-2024

أسعار العملات الأجنبية والعربية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 9-7- 2024

انخفاض مفاجئ فى سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

المزيد
ads

انفوجراف

يقضي بعزل بايدن.. ما هو التعديل الـ 25 في الدستور الأمريكي ومن أول من استخدمه؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجراد في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصى والذنوب

الانتقال من مكتب لآخر هجرة، علي جمعة: من ضيق عليه في وطنه عليه بتركه

يوم عاشوراء، تعرف على فضله وحكم صيامه كما جاء في السنة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية