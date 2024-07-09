الثلاثاء 09 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الوقاية جهد لتحقيق الهدف، ورشة عمل لبيطرى الشرقية

ورشة عمل بعنوان الوقاية
ورشة عمل بعنوان الوقاية جهد لتحقيق الهدف

أكد  اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية قامت بتنظيم ورشة عمل بعنوان (الوقاية جهد وتحدي لتحقيق الهدف من أجل صحة واحدة). 

بيطري الشرقية يحرر 50 محضر مخالفات

الدكتور محمد عبدالحميد يوسف 

وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الحميد يوسف مدير عام الإدارة العامة للصحة والمجازر  ومديرى الإدارات الداخلية ورؤساء أقسام الوقاية وأطباء الوقاية بالإدارات الخارجية وأطباء الإدارات المختلفة.

ورشة عمل ببيطرى الشرقية -فيتو

نقل الخبرات بين الإدارات الفنية 

أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن الورشة تأتى لنقل الخبرات بين الإدارات الفنية المختلفة فى إطار سعى المديرية وبذل كل الجهود للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

 

الدكتورة وفاء عطية 

كما ألقت الدكتورة وفاء عطية مدير إدارة الوقاية  محاضرة عن أعمال إدارة الوقاية وألقت الدكتورة أمينة السيد سليمان (كبير اخصائي بإدارة الوقاية) محاضرة عن إصدار الشهادات الصحية الخاصة بسفر الحيوانات الأليفة للخارج والشهادات الخاصة بنقل الحيوانات بين المحافظات.

الدكتور كامل السلامونى 

و قام الدكتور كامل السلامونى (كبير أخصائى بإدارة الوقاية ) بإلقاء محاضرة عن دور إدارة الوقاية مع لجان الإصلاح الزراعي بالشرقية لشراء عجول التسمين لجمعيات الإصلاح الزراعي من داخل وخارج المحافظة.

ورشة عمل ببيطرى الشرقية -فيتو

الدكتور الحسن عبد السميع 

وألقى الدكتور الحسن عبد السميع  (طبيب أول بإدارة الوقاية )محاضرة عن جهاز F.A.S.T أحدث التقنيات للكشف الدقيق عن مسببات الأمراض بدون تلامس فى الإنسان والحيوان والنبات.

بيطري الشرقية يطلق قافلة طبية لقرية ميت العز

محافظ الشرقية 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية.  

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اللواء دكتور ابراهيم محمد متولي مدير المديرية وكيل الوزارة الطب البيطري محافظة الشرقية ورشة عمل الوقاية جهد ةتحدى

مواد متعلقة

بيطري الشرقية يحرر 50 محضر مخالفات

بيطري الشرقية يطلق قافلة طبية لقرية ميت العز

بيطرى الشرقية: انتهاء البرنامج التدريبي للأطباء المشاركين ببعثة الحج

بيطري الشرقية ينظم ورشة عمل عن معايير السلامة البيولوجية فى المعامل

الأكثر قراءة

بيان عاجل للحكومة بشأن انسحاب شركة سيمنز من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر

11 قرارا عاجلا في أول اجتماع لحكومة مدبولي الجديدة

وفاة أحمد رفعت، استقالة وليد دعبس من رئاسة نادي مودرن سبورت

ممنوع حد يتكلم، الحلفاوي لهجوم رئيس ستاد القاهرة على كولر: مش خناقة وتصريحاتك غريبة

أعلن انسحابه من المشهد الرياضي، دعبس: "تصريحاتي بشأن أحمد رفعت تعرضت للتحريف"

كم سجل سعر جرام الذهب منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء بالسوق المصرى

الانتقال من مكتب لآخر هجرة، علي جمعة: من ضيق عليه في وطنه عليه بتركه

انخفاض أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

منوعات

المزيد

تصميم أول نموذج لفأر مزود بجهاز مناعة بشري يشبه الإنسان

لحظة تحبس الأنفاس، طائرة تفقد عجلة أثناء إقلاعها (فيديو)

رجل قعيد يلقي زجاجتي مولوتوف على القصر الملكي النرويجي (فيديو)

لن تصدق، مغربية تحصد لقب أول ملكة جمال للذكاء الاصطناعي في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر جرام الذهب منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء بالسوق المصرى

أسعار النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء

انخفاض أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

المزيد
ads

انفوجراف

وفاة أحمد رفعت تعصف بمجلس مودرن سبورت (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء عاشوراء، أفضل ما يقال في هذا اليوم

تفسير حلم الجراد في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصى والذنوب

الانتقال من مكتب لآخر هجرة، علي جمعة: من ضيق عليه في وطنه عليه بتركه

المزيد
الجريدة الرسمية