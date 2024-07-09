الوقاية جهد لتحقيق الهدف، ورشة عمل لبيطرى الشرقية

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية قامت بتنظيم ورشة عمل بعنوان (الوقاية جهد وتحدي لتحقيق الهدف من أجل صحة واحدة).

الدكتور محمد عبدالحميد يوسف

وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الحميد يوسف مدير عام الإدارة العامة للصحة والمجازر ومديرى الإدارات الداخلية ورؤساء أقسام الوقاية وأطباء الوقاية بالإدارات الخارجية وأطباء الإدارات المختلفة.

ورشة عمل ببيطرى الشرقية -فيتو

نقل الخبرات بين الإدارات الفنية

أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن الورشة تأتى لنقل الخبرات بين الإدارات الفنية المختلفة فى إطار سعى المديرية وبذل كل الجهود للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

الدكتورة وفاء عطية

كما ألقت الدكتورة وفاء عطية مدير إدارة الوقاية محاضرة عن أعمال إدارة الوقاية وألقت الدكتورة أمينة السيد سليمان (كبير اخصائي بإدارة الوقاية) محاضرة عن إصدار الشهادات الصحية الخاصة بسفر الحيوانات الأليفة للخارج والشهادات الخاصة بنقل الحيوانات بين المحافظات.

الدكتور كامل السلامونى

و قام الدكتور كامل السلامونى (كبير أخصائى بإدارة الوقاية ) بإلقاء محاضرة عن دور إدارة الوقاية مع لجان الإصلاح الزراعي بالشرقية لشراء عجول التسمين لجمعيات الإصلاح الزراعي من داخل وخارج المحافظة.

ورشة عمل ببيطرى الشرقية -فيتو

الدكتور الحسن عبد السميع

وألقى الدكتور الحسن عبد السميع (طبيب أول بإدارة الوقاية )محاضرة عن جهاز F.A.S.T أحدث التقنيات للكشف الدقيق عن مسببات الأمراض بدون تلامس فى الإنسان والحيوان والنبات.

محافظ الشرقية

وبدوره أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية.

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