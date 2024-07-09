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رياضة

يورو 2024، تاريخ مواجهات فرنسا وإسبانيا قبل مباراة الليلة

فرنسا واسبانيا
فرنسا واسبانيا

يورو 2024، يلتقي منتخب إسبانيا نظيره منتخب فرنسا اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب "أليانز آرينا" ضمن لقاءات نصف نهائي يورو 2024، البطولة التي تستضيفها ألمانيا في الوقت الحالي.

تاريخ مباريات فرنسا واسبانيا 

وتقابل المنتخب الفرنسي بنظيره المنتخب الإسباني في 36 مباراة بجميع المسابقات، حيث فاز منتخب إسبانيا في 16 مباراة، بينما فاز منتخب فرنسا في 13 لقاء، وتعادل في 7 مباريات

تنطلق مباراة إسبانيا وفرنسا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

منتخب إسبانيا تأهل إلى نصف نهائي يورو 2024 من البطولة عقب فوزه المثير على أصحاب الأرض، ألمانيا، بهدفين لهدف، في حين جاء تأهل منتخب فرنسا عقب تغلبه بركلات الترجيح على البرتغال.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مباراة إنجلترا وهولندا، في اللقاء النهائي يوم الأحد المقبل.

واقتربت بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، من نهايتها، حيث وصلت إلى محطة الدور نصف النهائي والذي يجمع فرنسا ضد إسبانيا، وإنجلترا ضد هولندا.

أهم 10 أرقام في يورو 2024 قبل نصف النهائي 

ونرصد في هذا التقرير العديد من الأرقام قبل نصف النهائي:

- 3 أهداف سجلها الهولندي كودي جاكبو ليتصدر قائمة هدافي البطولة، وهي حصيلة قابلة للزيادة كي يتجاوز كل من الجورجي جورجيس ميكوتادزه، والألماني جمال موسيالا، والسلوفاكي إيفان شرانز، والثلاثي ودع اليورو بالفعل.

- 5 انتصارات حققها منتخب إسبانيا، ليصبح الفريق الوحيد الذي يفوز بجميع مبارياته في اليورو، متفوقًا على كل من هولندا، وألمانيا، وتركيا ولدى كل منها 3 انتصارات، بينما خرجت الأخيرتان من البطولة.

- 3 أهداف مسجلة تجعل فرنسا أقل فريق أحرز أهدافًا بين رباعي نصف نهائي اليورو، مع الأخذ في الاعتبار أن أيا منها لم يأتِ من هجمة منظمة، فأحد الأهداف من ركلة جزاء، والاثنين الآخرين بالنيران الصديقة.

- 20 تسديدة نفذها الفرنسي كيليان مبابي، أكثر لاعب حاول التسديد على المرمى في الجولة قبل الأخيرة من البطولة، ويتفوق عليه البرتغالي كريستيانو رونالدو كصاحب أكبر عدد من المحاولات على مرمى المنافسين بـ23 تسديدة، رغم أنه غادر البطولة على يد فرنسا تحديدًا في ربع النهائي.

3 تمريرات أثمرت عن أهداف نفذها بنجاح المهاجم الإسباني لامين يامال الذي يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر مساعدة لزملائهم في تسجيل الأهداف، ويأتي خلفه الإسبانيان داني أولمو، وفابيان رويز، والهولنديين تشافي سيمونز، وناثان آكي، والذين بوسعهم معادلة رقمه في نصف النهائي.

- 510 دقائق خاضها حتى الآن الإنجليز ديكلان رايس، وكايل ووكر، وجون ستونز، وجوردان بيكفورد، ومعهم البرتغال ديوجو كوستا، أما أكثر لاعب إسباني مشاركة في اليورو فهو أوناي سيمون صاحب الـ390 دقيقة.

- 12 خطأ ارتكبها الهولندي فيرجيل فان دايك في البطولة، يليه الألماني روبرت أندريش بـ11 مخالفة، ثم السلوفيني آدم سيرين بـ10 أخطاء.

- 90.8% هي نسبة دقة تمرير الكرة لدى لاعبي فرنسا، وهي الأعلى بين المتأهلين لنصف النهائي. خلفها كل من إسبانيا وإنجلترا بنسبة دقيقة 92.2% و90%، على الترتيب، بينما تتصدر ألمانيا الترتيب بشكل عام.

- 312 هجمة شنتها إسبانيا منذ انطلاق البطولة الأوروبية، أي أكثر من الفرق الأخرى المتأهلة وهي فرنسا (295 هجمة)، وإنجلترا (268 هجمة) وهولندا (252 هجمة)، بينما كانت البرتغال الأكثر بناء للهجمات (379) حتى خروجها.

- 230 كرة استعادها منتخب إسبانيا في كأس أمم أوروبا، متفوقا على ألمانيا (211 كرة)، وباقي المتأهلين لنصف النهائي؛ إنجلترا (201 استعادة للكرة)، وفرنسا (200 استعادة للكرة).

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