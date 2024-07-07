يورو 2024، جاهزية نجم منتخب فرنسا لمباراة إسبانيا في نصف النهائي

أصبح أحد نجوم منتخب فرنسا جاهزا لمواجهة إسبانيا، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي كأس أمم أوروبا - يورو 2024.

جاهزية تورام لمباراة إسبانيا

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، تلقى ماركوس تورام (26 عامًا) أخبارًا مطمئنة، بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة خلال فوز فرنسا على البرتغال في ربع نهائي اليورو.

وأشارت إلى أن تورام خضع لفحوصات طبية، أمس السبت، أكدت جاهزيته لمواجهة إسبانيا، دون أي تحذيرات بسبب الإصابة.

وشارك تورام أساسيا في 3 مباريات مع فرنسا في يورو 2024، ثم وضعه المدرب ديدييه ديشامب على مقاعد البدلاء أمام البرتغال في الدور ربع النهائي.

يذكر أن فرنسا لم تسجل حتى الآن هدفا من اللعب المفتوح في يورو 2024.

وجاءت أهداف الديوك بشكل عكسي من المنافسين، وعبر ركلة جزاء.

حكم سلوفيني لمباراة فرنسا وإسبانيا

يدير الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش، مواجهة نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية بين فرنسا وإسبانيا في التاسع من الشهر الجاري، على ملعب ميونخ فوتبول آرينا.

وسبق للحكم أن أدار لمنتخب إسبانيا مواجهته مع إيطاليا في الجولة الثانية من دور المجموعات في (يورو 2024).

وستكون هذه ثالث مباراة يديرها الحكم في البطولة، إذ إنه أدار أيضا مواجهة المجر وسويسرا.

ويبلغ عمر الحكم السلوفيني 44 عاما وهو دولي منذ 2010.

وأدار هذا الموسم نهائي دوري الأبطال على ملعب ويمبلي بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند.

وسيساعد الحكم من على الجانبين مواطنيه توماس كلانسنيك وأندراز كوفاسيتش، فيما سيكون السلوفاكي إيفان كروزلياك حكما رابعا.