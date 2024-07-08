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اقتصاد

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% عند مستوى 28639 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22%عند مستوى 35066 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08%  عند مستوى 12368 نقطة. 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.88% عند مستوى 6378 نقاط.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.68% عند مستوى 9202 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.01% عند مستوى 2775 نقطة. 

تداولات جلسة بداية الأسبوع

واصلت مؤشرات البورصة الصعود بختام  تعاملات أمس الأحد، أول جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.923 تريليون جنيه، لتربح نحو 15 مليار جنيه. 

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84% عند مستوى 28602 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76%عند مستوى 35330 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.83%  عند مستوى 12359 نقطة. 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% عند مستوى 6269 نقاط.

وارتفع   مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة. 91% عند مستوى 9140 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.23% عند مستوى 2770 نقطة.

البورصة، فيتو 

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