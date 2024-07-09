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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.11% عند مستوى 28442 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25%عند مستوى 35890 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19%  عند مستوى 12300 نقطة. 

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% عند مستوى 6342 نقطة.

وارتفع   مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة. 0.51% عند مستوى 9174 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.12% عند مستوى 2775 نقطة.

 

تداولات جلسة الاثنين 

تراجعت معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.917 تريليون جنيه. 

 وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% عند مستوى 28411 نقطة. 

وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54%عند مستوى 34802 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.66%  عند مستوى 12276 نقطة. 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% عند مستوى 6279 نقاط.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% عند مستوى 9127 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.82% عند مستوى 2752 نقطة. 

تداولات جلسة بداية الأسبوع

واصلت مؤشرات البورصة الصعود بختام  تعاملات  الأحد، أول جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.923 تريليون جنيه، لتربح نحو 15 مليار جنيه. 

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84% عند مستوى 28602 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76%عند مستوى 35330 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.83%  عند مستوى 12359 نقطة. 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% عند مستوى 6269 نقاط.

وارتفع   مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة. 91% عند مستوى 9140 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.23% عند مستوى 2770 نقطة.

البورصة، فيتو 

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