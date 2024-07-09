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أخبار مصر

وزيرة البيئة فى جولة تفقدية بمبنى الوزارة وتوجه رسالة للعاملين (صور)

وزيرة البيئة، فيتو
وزيرة البيئة، فيتو
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قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بجولة تفقدية لمكاتب الموظفين بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ؛ لمتابعة سير العمل وبحث سبل تطويره والتعرف عن قرب على مشاكل العاملين ومطالبهم وإزالة المعوقات التى تواجه سير العمل اليومى، والحرص على حشد القوى البشرية لمتابعة الملفات البيئية المختلفة لتحسين البيئة وحماية الموارد  وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، رافقها فى الجولة الدكتور على ابو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والدكتورة شيرين فكرى مساعد الوزيرة للسياسات البيئية والأستاذة ياسمين سالم مساعد وزيرة البيئة للتنسيقات الحكومية.

أهمية  التعامل مع الملفات التى تمس المواطنين

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال لقائها بالعاملين على أهمية  التعامل مع الملفات التى تمس المواطنين بشفافية وأهتمام كبير والعمل على تذليل العقبات أمامهم والتعامل مع شكواهم بأهتمام والعمل على حلها ؛ لتقديم أفضل خدمة بما يرقى لطموحات المواطن المصري، وينعكس على حياته، تطبيقًا  لمبادئ الجمهورية الجديدة.

وأستمعت وزيرة البيئة إلى آراء العاملين ورؤيتهم لرفع كفاءة العمل داخل الوزارة بجهازيها، حيث أعرب العاملون عن تفاؤلهم فى أن تشهد المرحلة المقبلة العديد من النجاحات والانجازات، مُقدمين التهنئة لسيادتها على تجديد ثقته القيادة السياسية،مُتمنين لها دوام النجاح والتوفيق.

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